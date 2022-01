Calcio

Coppa d'Africa, Marocco-Comore - Bono, che combini? Perde palla in presa, ma Selemani non ne approfitta

COPPA D'AFRICA - Decisivo con le sue parate contro il Ghana, questa volta il portiere del Marocco non comincia nel migliore dei modi. Sbaglia completamente la presa ma, per sua fortuna, Selemani non controlla e non riesce a depositare in rete.

00:00:21, un' ora fa