Calcio

Coppa d'Africa, Tunisia-Mali - Subisce il fallo, ma scomoda i barellieri e prende il giallo: Djenepo show

COPPA D'AFRICA - Succede anche questo nella 33esima edizione della Coppa d'Africa. Djenepo subisce il fallo, l'arbitro accorda la punizione per il Mali ma... Ammonisce proprio Djenepo che aveva subito il fallo. È rimasto troppo per terra, scomodando così l'ingresso della barella in campo: giallo!

00:01:05, 2 ore fa