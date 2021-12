"Sarò disponibile per la Coppa d'Africa, sempre che sia tra i giocatori scelti per rappresentare la Nigeria". Con questo post pubblicato sul proprio profilo Twitter, Victor Osimhen annuncia la sua decisione di prendere parte al torneo che si disputerà in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022.

A Castel Volturno con una speciale maschera protettiva

Dopo la vittoria contro il Milan a San Siro di domenica sera, nel frattempo, il Napoli prosegue la preparazione a Castel Volturno in vista della sfida casalinga di mercoledì sera contro lo Spezia . E a Castel Volturno continua a lavorare proprio Osimhen, fermo ai box da un mese dopo le fratture multiple al volto riportate a seguito di uno scontro aereo con Skriniar nel corso di Inter-Napoli del 21 novembre scorso.

L'attaccante nigeriano si è fatto immortalare con una maschera protettiva, realizzata appositamente per lui: è composta di kevlar e carbonio, cotti con una tecnica sottovuoto a 180 gradi, con una precisione al di sotto del millimetro. Questa particolare tipologia di lavorazione fa sì che i punto di frattura presenti sul lato sinistro del volto vengano scaricati facendo leva sul lato opposto. Grazie a questo prototipo, Osimhen può muoversi per il campo con una certa sicurezza.

