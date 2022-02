Senegal che ha conquistato un posto Napoli si chiedono quando potranno di nuovo riabbracciare Kalidou Koulibaly che non gioca una partita in maglia azzurra dal 1° dicembre scorso. Poi c'è stato l'infortunio al bicipite femorale e la convocazione in Nazionale per la Coppa d'Africa. Stesso discorso per Zambo Anguissa che, comunque, Bennacer, dopo l'eliminazione della sua Algeria, è subito sceso in campo per Milan-Juventus del 23 gennaio, tre giorni dopo Con ilche ha conquistato un posto nella finalissima di Coppa d'Africa , i tifosi delsi chiedono quando potranno di nuovo riabbracciareche non gioca una partita in maglia azzurra dal 1° dicembre scorso. Poi c'è stato l'infortunio al bicipite femorale e la convocazione in Nazionale per la Coppa d'Africa. Stesso discorso perche, comunque, una volta raggiunta la semifinale , è certo di giocare almeno la finalina 3°/4° posto. A questo punto, i due non lasceranno il Camerun fino ad inizio settimana prossima: ma quando potranno tornare in campo? Per fare giusto un esempio,, dopo l'eliminazione della sua Algeria, è subito sceso in campo perdel 23 gennaio, tre giorni dopo l'ultima gara in Coppa d'Africa . Potrebbe non valere, però, la stessa cosa per i due giocatori del Napoli, almeno secondo la famosa ASL di Napoli 2 Nord.

Ad

Koulibaly con l'assist in rovesciata e Senegal avanti con Diallo

Coppa d'Africa Quando si gioca la finale? Chi incontra il Senegal? Tutte le info 18 ORE FA

Mariarosaria Granata, direttrice di epidemiologia e prevenzione dell'ASL Napoli 2 Nord, è stata intervistata da Radio Punto Nuovo per dare indicazioni certe sul ritorno di Koulibaly e Zambo Anguissa. Secondo le 'norme vigenti', dice la Granata, i due giocatori dovrebbero osservare 10 giorni isolamento preventivo una volta rientrati in Italia. Ma perché Bennacer non l'ha fatto? Ma se Koulibaly ha appena avuto il covid? La situazione, in realtà, non è proprio chiarissima...

Su Koulibaly e Anguissa

Ad oggi è previsto un periodo di isolamento per chi rientra dall’estero. Sono in attesa delle nuove disposizioni. Bisognerebbe valutare il riconoscimento dello status vaccinale del Paese di provenienza, se le norme sono le stesse del nostro. Potrebbe decadere la disposizione dell’isolamento nei prossimi giorni. Al rientro in Italia possiamo riconoscere un’infezione contratta all’estero, Koulibaly avrebbe un Green Pass Super rafforzato vista la sua positività recente al Covid. Attualmente i Paesi sono suddivisi per elenchi. In base a dove si proviene si attuano delle regole. E interessa a noi, dato che i due calciatori provengono dal Camerun

Da normativa dovrebbero restare in isolamento dieci giorni con un tampone in entrata e uno in uscita. Ma, come dicevo, stiamo aspettando il nuovo Decreto che 'facilita' i rientri dall’estero. Ci sono regole più flessibili e viene considerato lo stato vaccinale e quello di guarigione. Di ufficiale, però, non c’è ancora nulla. Mi rapporterò con i medici del Napoli

Altri calciatori sono rientrati senza fare quarantena?

Io ho detto ciò che è previsto per tutti i cittadini, se poi c’è qualche protocollo sportivo, io non ne sono in possesso

Chiusura imperiale di Koulibaly: Bertrand Traoré stoppato!

Ismaël Bennacer, per chiarire la situazione, non ha dovuto fare la quarantena una volta rientrato in Italia perché il protocollo per i calciatori è differente rispetto ai “cittadini normali”. Considerando tutti i controlli effettuati durante la Coppa d'Africa, infatti, per i giocatori che rientrano da Paesi di Fascia E, come il Camerun, non devono svolgere nessun tipo di quarantena. Lo stesso protocollo dovrebbe essere applicato anche per Koulibaly e Zambo Anguissa.

Burkina Faso-Senegal 1-3: gli highlights

Coppa d'Africa Quanto guadagna chi vince la Coppa d'Africa? Il montepremi 12/01/2022 A 03:27