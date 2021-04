A distanza di quasi un anno andrà finalmente in scena la finale della Copa del Rey 2019/20. A sfidarsi allo Stadio Olimpico di Siviglia, dopo il rinvio per la prima emergenza coronavirus della passata stagione, ci saranno le due squadre più prestigiose dei Paesi Baschi: Athletic Bilbao e Real Sociedad. Il derby ovviamente promette scintille e spettacolo (live sabato 3 Aprile alle 21:30 su Eurosport 1 ed Eurosport Player) ma in queste ore fa notizia sui social il supporto dei tifosi dei Los Txuri-urdin. Centinaia di tifosi della Real Sociedad infatti si sono radunati all’esterno dell’impianto sportivo di Zubieta non rispettando l’appello della società di rispettare le restrizioni e le distanze di sicurezza per l’emergenza covid-19.

I supporters biancoblu con cori, bandiere e fumogeni hanno dapprima supportato l’allenamento degli uomini di mister Imanol Alguacil e successivamente hanno “scortato” il pullman della squadra dall’uscita del centro sportivo sino alll'aeroporto di Hondarribia. Le stesse scene però si sono verificate il giorno prima anche in casa dell'Athletic Bilbao. Immagini che hanno subito provocato polemiche tra politici, medici e gente comune.

