Athletic affronterà il Barcellona LIVE e in chiaro sul NOVE, sabato 17 aprile alle 21:30, con la telecronaca di Andrea Distaso e Carlo Pizzigoni. Dopo il derby basco di Coppa vinto dalla Real Sociedad , l’affronterà ilLIVE e in chiaro sul NOVE, sabato 17 aprile alle 21:30, con la telecronaca di

L'Athletic sta scrivendo una storia destinata a restare unica, disputando la sua seconda finale di Coppa del Re in pochi giorni: dall’epilogo del 2020 posticipato di un anno causa pandemia, alla finale di Coppa del Re 2020/2021 trasmessa in chiaro sul NOVE e in streaming su Discovery+, la nuova piattaforma digitale che presenta tra i suoi contenuti On Demand Matchday - Inside FC Barcelona docuserie in 4 puntate fra storiche rivalità (dal Clasico con il Real Madrid al derby con l’Espanyol), grandi sfide europee e incursioni nei quartieri più popolari di Barcellona.

Athletic-Barcellona è anche la rivincita della finale di Supercoppa di Spagna 2021 trasmessa dal NOVE lo scorso gennaio, con il successo per 3-2 ai supplementari della squadra basca.

