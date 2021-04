Il Barcellona batte 4-0 l'Athletic e vince la Coppa del Re. Anzi, stravince considerato che la squadra di Ronald Koeman ha impartito una vera e propria lezione di calcio ai baschi di Marcelino, praticamente mai in partita ed entrati in campo con un atteggiamento troppo timoroso. L'uomo copertina è Lionel Messi, autore di una prestazione da favola e di una doppietta. Da incorniciare il primo gol dell'argentino (quello del momentaneo 3-0) frutto di una clamorosa cavalcata palla al piede da metà campo e di una combinazione con De Jong. Del centrocampista olandese e di Griezmann gli altri gol dei blaugrana. Per il Barça si tratta della 31esima Coppa del Re della sua storia: è la squadra che ne ha vinte di più in assoluto (al secondo posto c'è proprio l'Athletic, fermo a 23).

Il tabellino

ATHLETIC-BARCELLONA 0-4

ATHLETIC (4-4-2): Unai Simon; De Marcos, Yeray (67' Unai Nunez), Inigo Martinez, Balenziaga; Berenguer (54' Berenguer), Dani Garcia, Unai Lopez (67' Berchihe), Muniain (46' Lekue); Williams (67' Villalibre), Raul Garcia. All.: Marcelino.

BARCELLONA (3-1-4-2): Ter Stegen; Mingueza (87' Braithwaite), Piqué (82' Araujo), Lenglet; Dest (74' Sergi Roberto), De Jong, Pedri (81' Moriba), Jordi Alba; Messi, Griezmann (88' Dembelé). All. Koeman.

ARBITRO: Juan Martinez Munuera.

GOL: 60' Griezmann (B), 63' De Jong (B), 68', 72' Messi (B).

ASSIST: De Jong (B, 0-1), Jordi Alba (B, 0-2).

AMMONITI: Dani Garcia (A)

NOTE - Recupero 1'+2'.

La cronaca in 8 momenti chiave

5' PALO DI DE JONG! Servito da un tocco di Messi in piena area, il centrocampista olandese calcia di prima intenzione con il destro: Unai Simon si distende ma non può arrivarci, il pallone colpisce il palo pieno.

12' ATHLETIC PERICOLOSO! Inigo Martinez si allunga su una punizione scodellata a centro area da Dani Garcia, ma riesce solo a sfiorare il pallone in spaccata. Conclusione di poco a lato.

48' UNAI SIMON SU GRIEZMANN! Grande azione per vie centrali di Messi che allarga a destra per Dest, pallone di prima a centro area per la deviazione a botta sicura di Grieziann: Unai Simon risponde, poi il francese sulla ribattuta non trova la porta. Sfortunato anche il Barcellona in questa occasione.

53' OCCASIONISSIMA BUSQUETS! Pedri col destro dal limite, Unai Simon si allunga e devia in corner. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Busquets può deviare col destro da due passi, ma ancora una volta il portiere dell'Athletic è reattivo e riesce a respingere in qualche modo.

60' GOL DEL BARCELLONA! GRIEZMANN! 1-0! Messi avanza palla al piede sulla trequarti e allarga a destra per De Jong, palla dentro per Griezmann che col sinistro insacca. Stavolta Unai Simon non può farci nulla. Assist di De Jong.

63' GOL DEL BARCELLONA! DE JONG! 2-0! Cross col contagiri di Jordi Alba dalla sinistra, De Jong si inserisce col tempo giusto e trova il gol con un tuffo di testa, in ritardo Balenziaga. Assist di Jordi Alba.

68' GOL PAZZESCO DI MESSI! L'argentino prende palla sulla linea di metà campo, decentrato sulla destra. Avanza palla al piede, combina con De Jong e, dopo una finta mostruosa in area di rigore, fulmina Unai Simon con un sinistro a giro che si insacca nell'angolino.

72' ANCORA GOL DI MESSI! DOPPIETTA! Jordi Alba dalla sinistra, palla a rimorchio per Messi che calcia di prima intenzione con il sinistro: Unai Simon, stavolta non impeccabile, si fa sorprendere sul primo palo e non riesce a trattenere il pallone. Assist di Jordi Alba.

Il momento social del match

Il migliore

Lionel MESSI - Doppietta da urlo e una quantità di giocate da sobbalzare sulla sedia. Che spettacolo! Il gol del 3-0 è da guardare e riguardare all'infinito: quasi tutti i giocatori del pianeta, dopo quella finta, avrebbero probabilmente cercato di spaccare la porta. Quasi tutti, ma non lui.

Il peggiore

Iker MUNIAIN - Non è in perfette condizioni fisiche e si vede. Prova a stringere i denti per 45 minuti, poi è costretto a lasciare il campo. Un fantasma in campo,

