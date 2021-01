Clamoroso al Estadi Municipal de Can Misses, location: Ibiza. L'"UD" dell'ambasciatore Marco Borriello ha eliminato il Celta Vigo con incredibile risultato di 5-2 nonostante le due categoria di differenza: già, mentre i "Celestes" giocano in Liga, la squadra rappresentante della celebre isola spagnola milita in Segunda Division B. Gli eroi locali sono l'attaccante Castel (autore di una doppietta), il centrocampista Perez Mateo e il compagno di reparto Molina che si è tolto lo sfizio di segnare dal dischetto con beffardo cucchiaio. Ibiza ai sedicesimi di Copa del Rey, che sballo!