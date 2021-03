Il Barcellona compie l'impresa, ribalta lo 0-2 del Sanchez Pizjuan e conquista un posto in finale nella Coppa del Re. Gara incredibile al Camp Nou dove la squadra di Koeman trova il gol della speranza con Dembele al 12'. Gli andalusi potrebbero mettere in ghiaccio la qualificazione al 72' ma Ter Stegen para un rigore a Ocampos. Il Siviglia resta in dieci al 92' per il secondo giallo a Fernando e due minuti dopo i blaugrana raddoppiano con Piquè, spedendo la contesa ai supplementari in extremis. Al 5' del primo tempo ecco il gol qualificazione di Braithwaite, col Siviglia che chiude addirittura in nove per il rosso a De Jong. Domani il ritorno dell'altra semifinale fra Levante e Athletic Bilbao: si riparte dall'1-1 del San Mames.