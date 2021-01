Ultima settimana certamente da dimenticare per il Real Madrid. Prima l'eliminazione, da favorita, in Supercoppa spagnola già in semifinale (ad opera dell'Athletic), sei giorni più tardi l'eliminazione dalla Coppa del Re ad opera del modesto Alcoyano, squadra di terza divisione spagnola. Non è la prima volta che vediamo certe 'favole', basta ricordare le eliminazioni al - turno precedente - dell'Atlético Madrid contro il Cornellà o quella del Celta Vigo contro l'Ibiza. Sensazionale, però, che a cadere sia proprio il Real Madrid, che con Zidane non è mai andato vicino a vincerla una Coppa del Re. Dei 12 titoli conquistati da Zidane alla guida dei blancos, la Coppa del Re resta un tabù per il francese. Con questa doppia eliminazione, inoltre, niente record per lui nella stagione in corso. Ora è a -2 da Miguel Muñoz (14) nella classifica degli allenatori più vincenti al Real Madrid, e restano in palio solo due trofei: Liga e Champions League.