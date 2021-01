Dopo aver faticato e tanto contro il Cornellà, il Barcellona trova una vittoria contro il Rayo Vallecano e si qualifica per i quarti di finale di Coppa del Re. Non che la partita contro la squadra di Madrid sia stata più semplice, visto che è proprio il Rayo a passare in vantaggio con Fran García, che segna in tap-in al 63' dopo la respinta di Neto su Álvaro García che aveva ridicolizzato Lenglet.