20 ore dopo la vergognosa sospensione per il lancio di un oggetto contundente (un'asta di plastica) da parte di un tifoso del Betis ai danni di Joan Jordan , Betis Siviglia e Siviglia questo pomeriggio sono tornate in campo per riprendere la stracittadina di Coppa del Re che i media spagnoli hanno già definito “il derby della vergogna”. A guadagnarsi l’accesso ai quarti di finale e il passaggio del turno al “Benito Villamarin” è stata la compagine biancoverde che l’ha spuntata 2-1 in uno stadio vuoto e in una partita surreale e che, al netto del risultato sportivo, non lascia tranquillo il club casalingo che rischia di incappare in una squalifica del campo e di giocare per diverse partite senza il proprio pubblico.