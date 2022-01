Che la stracittadina di Siviglia sia una delle partite più elettriche e sentite del calcio spagnolo lo si sapeva però nessuno si immaginava un’interruzione del derby di Coppa del Re, valido per gli ottavi di finale, per il lancio di un oggetto contundente, un bastone di plastica, dagli spalti a un giocatore avversario. Il gesto di un folle che ha interrotto una partita sul punteggio di 1-1 e che rischia di costare carissimo al Betis che rischia non solo di perdere la partita a tavolino ma anche di incappare in una lunga squalifica del campo.

Seguono aggiornamenti!

