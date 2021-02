La serata per il club parigino è agrodolce e si tinge d’ansia per le condizioni di Neymar, toccato durissimo poco dopo l’ora di gioco ed uscito dal campo zoppicante per un problema all’adduttore. Nelle prossime ore si valuterà l’entità del problema ma il fatto che il numero 10 carioca, abbia lasciato il terreno di gioco a testa bassa imboccando direttamente il tunnel degli spogliatoi non fa presagire nulla di buono, soprattutto visto che la prima delle due sfide in Champions League contro il Barcellona è in programma fra appena 6 giorni.