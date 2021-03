Al Marsiglia non basta Milik per evitare la figuraccia. Clamorosa eliminazione in Coppa di Francia ai sedicesimi, ko per mano del Canet Roussilon, squadra militante in quarta divisione, per 2-1. Figuraccia soprattutto per Jorge Sampaoli da poche ore nuovo tecnico dell'OM al quale non è bastato il gol dell'ex Napoli che al 38' aveva pareggiato il momentaneo vantaggio degli avversari.

Nella ripresa il Canet ha chiuso i giochi al 71esimo con Bai, guadagnandosi uno storico passaggio agli ottavi, contro ogni pronostico alla vigilia.

