Incredibile disavventura per Thierry Njoh-Eboa, 27enne difensore del Louhans-Cuiseaux, formazione che milita nella quinta divisione francese. Nel corso della trasferta per raggiungere Belfort, dove la sua squadra lunedì era attesa per disputare un match valido per la Coppa di Francia, il giocatore è stato letteralmente abbandonato in un'area di sosta dove il bus con a bordo tutta la squadra si era fermato per rifocillarsi dopo avere percorso circa 200 chilometri.