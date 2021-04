Nei Quarti di Finale della Coppa di Francia - la coppa dove tutto è possibile come dice l'# della manifestazione - il GFA Rumilly-Vallières, che milita in quarta divisione, ha eliminato il Tolosa (Ligue 2) raggiungendo una storica semifinale. Il club dilettantistico dell'Alta Savoia ha vinto per 2-0 grazie al gol di Guillaud al 19’ e all’autorete di Rouault all’83’. Una qualcosa di storico e completamente fuori dagli schemi.