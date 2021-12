Oggi la decisione: entrambe fuori dalla coppa, dunque match che non verrà rigiocato. A questo per il Lione si aggiunge l’aggravante: la squadra non potrà portare i tifosi in trasferta per il resto della stagione. Tifosi del Lione che per altro erano già stati protagonisti nel corso dell’anno di episodi di violenza, come la bottigliata che aveva colpito Payet nella sfida col Marsiglia. In generale un momento complicato a livello di tensioni sociali in Francia, che già si erano viste lo scorso agosto in un altro episodio clamoroso: gli scontri e l'invasione di campo nel derby Nizza-Marsiglia