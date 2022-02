C'era una volta... Beh si sa raccontano le storie di Versailles vengono subito alla mente quelle della Reggia e chissà che altro del passato. Ma ormai, da qualche settimana, Versailles è entrato nell'immaginario collettivo per quella piccolissima squadra, militante in quarta divisione francese, che le sta battendo tutte e che è arrivata in semifinale di Coppa di Francia. Eliminata un'altra favola che aveva raggiunto questo punto, il Bergerac, conosciuto ai più per il Cyrano di Bergerac, commedia scritta da Edmond Rostand. Per ambo le squadre essere arrivate fin qui era come una vittoria, poi l'1-1 dei 90 minuti regolamentari ha fatto proseguire di qualche minuto il sogno. Sogno che continua proprio il Versailles grazie al rigore decisivo di Waly Diouf che regala il 6-5 totale e un altro viaggio in giro per la Francia. In semifinale ci sarà ora il Nizza che ha eliminato il Marsiglia con un sonoro 4-1. Non sarà facile, ma se parliamo di sogni...

Tabellino

Bergerac-Versailles 1-1 (0-1 primo tempo, 5-6 dcr)

BERGERAC (4-1-4-1): Laborde-Turon; Wachter, Mingoua, Letiévant, Ducros; Fachan; Beltran (64' Tressens), Dumai (46' Gyebohao), Elissalt (78' Héguiabéhéré), Sahibeddine; Mohamed Bakir (71' Escarpit). All. Erwan Lannuzel

VERSAILLES (3-4-2-1): Delaunay; Durand de Gevigney, Akueson, W.Diouf; Pham Ba, Diarrasouba, M.Vieira, M.Traoré; Michel, Sylva (60' Brun); Djoco (Ibayi). All. Youssef Chibhi

Marcatori: 14' Diarrasouba (V); 89' Tressens (B)

Arbitro: Jérôme Brisard

Ammoniti: 24' Durand de Gevigney, 47' Gyebohao, 63' Fachan, 66' Letiévant, 77' Ibayi

Espulsi: 79' Ibayi (V)

Cronaca

Versailles in vantaggio al 14' con la rete di Diarrassouba, ma gli ospiti hanno poi giocato più in difesa che in attacco con il Bergerac che ha creato diverse occasioni durante il match. La missione diventa più difficile quando Ibayi si fa espellere al 79', per due gialli presi nel giro di due minuti. Ecco che i padroni di casa trovano il gol del pareggio allo scadere con Tressens, portando tutti ai rigori. Dal dischetto la squadra allenata da Youssef Chibhi è implacabile mentre il BPFC sbaglia uno dei tentativi con Mingoua. E Waly Diouf completa l'opera con il rigore della vittoria.

La sequenza dei rigori

Tiratore Esito Fachan (Bergerac) gol Vieira (Versailles) gol Escarpit (Bergerac) gol M.Traoré (Versailles) gol Ducros (Bergerac) gol Brun (Versailles) gol Mingoua (Bergerac) errore Diarrassouba (Versailles) gol Sahibeddine (Bergerac) gol W.Diouf (Versailles) gol

