Correva l'anno 2000 quando il Nantes vinse la sua ultima Coppa di Francia, peraltro consecutiva dopo il successo dell'anno precedente. Da allora sono cambiate tante cose, vedi due retrocessioni in Ligue 2. La squadra di Antoine Kombouaré è riuscita però nell'impresa di portare a casa questa Coppa nonostante una stagione di alti e bassi, eliminando il Nizza che nel suo percorso aveva invece eliminato il PSG. Resta l'ottima stagione per la squadra di Galtier, il tecnico che l'anno scorso vinse la Ligue 1 col Lille, che però si dovrà accontentare della medaglia d'argento dopo una partita non ottimamente gestita. Cercava di essere padrone del gioco, ma il Nantes andava dritta in porta con 3-4 passaggi. Hanno tremato un po' le gambe e alla fine è stato decisivo il gol di Blas su rigore ad inizio ripresa. Fondamentale per la vittoria odierna anche la prestazione dell'ex Fiorentina Lafont. Il portiere francese si è superato in diverse occasioni e ha chiuso ermeticamente la Coppa. 4° titolo per il Nantes che, dopo questo successo, si qualifica anche alla fase a gironi della prossima Europa League

Tabellino

Nizza-Nantes 0-1 (0-0 primo tempo)

NIZZA (4-4-2): Bulka; Lotomba, Todibo, Dante, Bard (86' Guessand); Boudaoui (57' J.Kluivert), Rosario (63' Lemina), K.Thuram-Ulien, Gouiri; Dolberg (63' B.Brahimi), Delort. All. Christophe Galtier

NANTES (3-5-2): Lafont; Castelletto, Girotto, Pallois; Coco (83' Fábio da Silva), Moutoussamy, Blas, Chirivella (72' Cyprien), Merlin; Kolo Muani, Moses Simon (72' Bukari). All. Antoine Kombouaré

Marcatori: 47' rig. Blas (N)

Arbitro: Stéphanie Frappart

Ammoniti:45' Todibo, 55' Boudaoui, 79' Dante, 90+4 Lemina, 90+4 Kolo Muani

Espulsi: nessuno

Cronaca

Grande partenza del Nizza e al 9' arriva la prima chance del match con Gouiri, che però trova la grande risposta di Lafont. Risponde il Nantes con Girotto di testa, ma anche Bulka si fa trovare pronto tra i pali. Gouiri ha un'altra chance dalle parti di Lafont, ma non trova il gol del vantaggio.

Nella ripresa si comincia subito con un rigore in favore del Nantes, per un tocco di braccio in area di Boudaoui: dal dischetto non sbaglia Blas che spiazza Bulka. Il Nizza si rituffa subito in avanti alla ricerca del pareggio, ma è il Nantes ad avere le occasioni migliori in ripartenza con Chirivella e Moses Simon. Galtier fa entrare Kluivert per avere più brio in attacco, ma il Nantes va ancora vicino al raddoppio con Castelletto sugli sviluppi di un corner. Finalmente si vede il Nizza che ha tre occasioni ravvicinate: prima Coco dice di no a Gouiri, poi Lafont si supera su Delort e Gouiri evitando il gol del pareggio. Battaglia nel finale, con Kluivert che si lamenta con l'arbitro e qualche scazzottata qua e là. Non si muove però il risultato e il Nantes vince la Coppa.

Il migliore

Alban LAFONT - È lui l'eroe di giornata. L'ex portiere della Fiorentina chiude la saracinesca, opponendosi ai tentativi dei rossoneri. Nel primo tempo dice di no a Gouiri, nella ripresa fa un doppio miracolo ravvicinato su Delort e Gouiri. Non aveva giocato neanche una partita nella competizione prima di oggi, ma è lui a portare la Coppa a Nantes.

Il peggiore

Hichem BOUDAOUI - Brutta partita da parte del giocatore algerino che non spinge sulla fascia destra ma, soprattutto, commette il fallo di mano che regala il rigore al Nantes.

