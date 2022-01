Una storia d’altri tempi, davvero in tutti i sensi. L'FC Versailles ha vinto 4-0 contro il La Roche e si è conquistato gli ottavi di finale di Coppa di Francia. Il club, che milita in quarta divisione francese, sfiderà il Tolosa (team di Ligue2) ma non è in grado di organizzare la partita.

La colpa è di una legge di oltre 500 anni fa: lo stadio è troppo vicino alla Reggia di Versailles, circa 1,5km, e non è consentito che la stanza del Re debba essere colpita da fonti di luce dopo il tramonto entro un raggio di 5 chilometri. Un vero problema, dunque, per tutte le gare che devono disputarsi in notturna. Il match non potrà, quindi, disputarsi in casa del Versailles. Una grande occasione persa per regalare al proprio pubblico un ottavo in casa a cospetto di una squadra di diverse categorie superiore.

