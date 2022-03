Nizza sul piccolo Versailles, Nantes che ha battuto ai rigori il Monaco. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, si va subito dal dischetto dove sono decisivi gli errori di Ben Yedder e Tchouameni. Folle oceanica poi sul prato dello stadio de la Beaujoire per salutare la vittoria dei Canarini. L'ultima volta che il Nantes aveva raggiunto la finale di Coppa di Francia, infatti, dobbiamo tornare indietro fino al 2000, quando il Nantes vinse il secondo titolo consecutivo battendo il Calais 2-1. Una finale storica quella perché, ad arrivare in finale ci fu una squadra non professionistica, il Calais appunto. Dopo la vittoria delsul piccolo che di strada però ne ha fatta in questa Coppa di Francia , l'altra finalista sarà ilche ha battuto ai rigori il. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, si va subito dal dischetto dove sono decisivi gli errori di. Folle oceanica poi sul prato dello stadioper salutare la vittoria dei. L'ultima volta che il Nantes aveva raggiunto la finale di Coppa di Francia, infatti, dobbiamo tornare indietro, quando il Nantes vinse il secondo titolo consecutivo battendo il Calais 2-1. Una finale storica quella perché, ad arrivare in finale ci fu una squadra non professionistica, ilappunto.

Tabellino

Nantes-Monaco 2-2 (1-1 primo tempo)

NANTES (5-3-2): Descamps; D.Appiah (85' Corchia), Castelletto, Girotto, Pallois, Merlin; Blas, Moutoussamy, Chirivella; Kolo Muani, Moises Simon. All. Antoine Kombouaré

MONACO (4-1-4-1): Nübel; D.Sidibé, Disasi, Maripán, Caio Henrique (86' Jakobs); Tchouameni; Vanderson, Y.Fofana (86' Matazo), S.Diop (72' Boadu), Gelson Martins (73' Volland); Ben Yedder. All. Philippe Clement

Marcatori: 12' Maripán (M); 21' aut. D.Sidibé (N), 74' Moutoussamy (N); 76' Boadu (M)

Arbitro: Benoît Bastien

Ammoniti e Espulsi: nessuno

Cronaca

Monaco avanti alla prima occasione, con il colpo di testa di Maripán che batte Descamps sugli sviluppi di un calcio di punizione di Vanderson. Il Nantes ci mette poco per pareggiare i conti: dopo una palla persa a centrocampo, i padroni di casa vanno velocissimi con Kolo Muani, tocco per Moises Simon che viene anticipato però da Sidibé che prende in contro tempo Nubel e insacca nella sua porta.

Nella ripresa il Monaco ha subito una chance con Ben Yedder che spreca. Al 74' arriva il vantaggio con Moutoussamy che si inserisce alla perfezione in area dopo che Sidibé era riuscito a bloccare Kolo Muani. Il Monaco pareggia però i conti due minuti dopo col colpo di testa di Boadu sull'assist del solito Vanderson. All'ultimo minuto occasione per Corchia che viene però neutralizzato da Nübel. Si va quindi ai rigori: Descamps para il tentativo di Ben Yedder, mentre Tchouameni spara alto. Tocca a Moises Simon l'ultimo rigore e il nigeriano non sbaglia, mandando il Nantes in finale.

La sequenza rigori

Giocatore Risultato Ben Yedder (Monaco) - parato 0-0 Kolo Muani (Nantes) - gol 1-0 Disasi (Monaco) - gol 1-1 Merlin (Nantes) - gol 2-1 Tchouameni (Monaco) - alto 2-1 Moutoussamy (Nantes) - gol 3-1 Volland (Monaco) - gol 3-2 Moises Simon (Nantes) - gol 4-2

Il momento social

Tifo da pazzi a la Beaujoire...

