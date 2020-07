Allo Stade de France va in scena l'ultima edizione della Coppa di Lega francese. A vincere è il PSG al termine di una gara tutt'altro che esaltante, contro un buon Lione mai domo. Grande partita di Neymar, bene Verratti, malissimo Icardi. Ma nonostante alcune buone occasioni si va ai rigori sullo 0-0. Al sesto penalty Traoré sbaglia, Sanabria la mette dentro. Ora PSG-Atalanta e Juventus-Lione!

Finisce ai rigori l'ultima Coppa di lega francese della storia, almeno per il momento. Lo scontro tra PSG e Lione, prossimi avversari di Atalanta e Juventus, termina con la vittoria dei parigini, al termine di una gara non bellissima, abbastanza avara di emozioni.

PSG (Coupe de la Ligue 2019/20) Credit Foto Twitter

Neymar e compagni sono certamente più pericolosi degli avversari, il brasiliano gioca un'ottima gara, ma la palla non entra. Il portiere del Lione Lopes è super in più occasioni e così il risultato rimane in parità al novantesimo. Nei supplementari succede ben poco e quindi si arriva ai rigori. Penalty tirati bene da ambo le parti e quindi si va ad oltranza. Al sesto rigore Traoré sbaglia, Sanabria regala il successo ai compagni. Sono nove le vittorie nella seconda coppa nazionale francese che esiste dal 1995 e che chiuderà, almeno per il momento, i battenti.

Keylor Navas portato in trionfo dai compagni - PSG-Lione Finale di Coppa di Lega francese 2019-20 Credit Foto Getty Images

Alti e bassi per la squadra di Thomas Tuchel. Come detto, Neymar risponde presente, Verratti è sontuoso soprattutto nella prima ora di gioco. Di Maria aiuta bene il compagno di reparto, mentre Marquinhos e Gueye fanno bene entrambe le fasi. Forse le note negative sono la pessima prestazione di Icardi, forse non al meglio e uscito anzitempo forse per un problema alla coscia, e un Thiago Silva non perfetto. Ora tocca all'Atalanta: sicuramente questo PSG è lontanissimo dal suo 100%, può essere una grande occasioni per la banda di Gasperini. E manca Mbappé.

Male ma non malissimo per il Lione. La squadra di Rudi Garcia tiene bene il campo e ha diverse occasioni per rendersi pericoloso dalle parti di Navas. Non subisce troppo l'onda offensiva del PSG e mette in mostra anche ottimi giocatori come Caqueret, Aouar e Cornet. Purtroppo Traoré tradisce i suoi dal dischetto. Comunque l'OL perde l'occasione per arrivare in Europa League il prossimo anno, dato che ha chiuso settimo la Ligue 1. Ora c'è la Champions, l'obiettivo è confermare l'1-0 contro la Juventus dell'andata che la porterebbe a qualificarsi a sorpresa ai quarti.

Tabellino

PSG (4-3-3): Navas - Kurzawa (dal 70' Kehrer), Thiago Silva (dal 90' Paredes), Kimpembe, Bakker - Marquinhos (dal 115' Diallo), Gueye (dal 58' Herrera), Verratti - Di Maria, Icardi (dal 58' Sanabria), Neymar.

LIONE (3-5-2): Lopes - Denayer, Marcelo (dall'80' Andersen), Martial - Dubois (dall'85' Rafael), Caqueret, Guimaraes (dal 65' Mendes), Aouar, Cornet - Depay (dal 79' Toko Ekambi), Dembélé (dal 79' Traoré).

AMMONITI: Caqueret (L), Thiago Silva (P), Guimaraes (L), Herrera (P), Martial (L), Marquinhos (P), Paredes (P), Di Maria (P),

ESPULSI: Rafael (L),

ARBITRO: Brisard

La cronaca in 10 momenti chiave

07' NEYMAR VICINISSIMO AL GOL: Schema su calcio d'angolo, palla corta per il brasiliano, uno due in area e il brasiliano dal limite prova il destro a giro. Di un soffio sul fondo.

11' DEPAY AL VOLO! Cross dalla sinistra per l'olandese che prova il destro al volo. In curva.

37' CORNET AL VOLO: Dalla bandierina Depay mette in mezzo, nessuno interviene di testa e Cornet al volo colpisce, debole tra le braccia di Keylor.

43' CHA PARATA DI LOPES! Botta da 25 metri di Gueye perfetta, ma Lopes in tuffo tocca e mette in corner!

53' LOPES IN TUFFO RESPINGE: Bella punizione di Neymar, non fortissima ma comunque pericolosa, Lopes in tuffo respinge.

81' CORNET SU PUNIZIONE: Bel destro del centrocampista del Lione, barriera scavalcata ma Navas in tuffo respinge.

86' NEYMAR DI TESTA! Cross bellissimo di Herrera per il brasiliano che colpisce a botta sicura ma Lopes in tuffo mette in corner.

97' SALVA ANCORA LOPES! Tiro potente di Di Maria dalla sinistra, Lopes però risponde presente.

99' TRAORE' DAL LIMITE: Cambio di fronte e Aouar serve Traoré al limite, il giocatore del Burkina Faso tira di sinistro, Navas mette in corner in tuffo rasoterra.

113' CLAMOROSO ERRORE DI CORNET: Dalla bandierina palla in mezzo, Cornet tutto solo di sinistro da 2 metri la mette altissima.

- TRAORE' SBAGLIA, SANABRIA SEGNA: Rigori tirati bene da ambo le parti. Si arriva al sesto penalty. Traoré sbaglia, Sanabria segna e regala la coppa al PSG.

La statistica chiave

Il PSG vince l'ultima Coppa di Francia, la nona della sua storia. I parigini sono quelli che l'hanno vinta di più di tutti.

Il momento social

Il migliore

NEYMAR: Si prende una caterva di falli, è l'uomo più pericoloso e di gran lunga del match. Ogni volta che tocca palla accende l'incontro.

Il peggiore

Mauro ICARDI: Forse non al meglio o forse si fa male in campo, dato che esce e si fa subito fasciare la coscia con il ghiaccio. Fatto stà che è assolutamente invisibile in attacco. E così mentre Neymar crea diversi pericoli e Di Maria lo assiste a dovere, l'argentino è totalmente assente.

