La Fiorentina di Alberto Aquilani vince la Coppa Italia Primavera, la seconda consecutiva per il club Viola. Piegato il Verona di mister Nicola Corrent grazie al gol di capitan Dutu.

La Primavera Tim Cup resta a Firenze. Per il secondo anno consecutivo è infatti il club Viola a spuntarla nell'atto finale, in questo caso grazie alla vittoria di misura sul Verona di mister Nicola Torrent propiziata da uno splendido colpo di testa sugli sviluppi di un corner dalla destra di capitan Dutu, l'MVP di giornata.

Al Mapei Stadium mister Alberto Aquilani può così festeggiare il suo primo titolo, giunto alla sua prima presenza sulla panchina della Primavera Viola dopo il subentro a Emiliano Bigica.

Il messaggio di Commisso

Grazie ragazzi, siete stati bravissimi! E’ stato bellissimo vedervi alzare al cielo la coppa!

Vorrei abbracciarvi tutti, a uno a uno, per la conquista di questo trofeo!

Un grande risultato che per voi rappresenta solo l’inizio di quella che vi auguro sarà una carriera che vi regalerà le soddisfazioni e gli obiettivi che immaginate e che meriterete.

Complimenti al Mister Aquilani e al suo Staff. Ci siamo sentiti prima della gara con tutti, non avrebbe potuto iniziare meglio il suo nuovo incarico.

Non voglio dimenticare anche Emiliano Bigica, è grazie al suo prezioso lavoro se abbiamo avuto oggi la possibilità di poterci giocare questa finale.

Ottenere risultati nel Settore Giovanile è molto importante. Il calcio a questo livello è ancora un sogno e una speranza.

Noi abbiamo intenzione di mettere delle basi importanti, per fare crescere calciatori e calciatrici sia dal punto di vista atletico che umano.

Il centro sportivo di Bagno a Ripoli nascerà, speriamo, anche con questi obiettivi.

Dedico questo primo trofeo ai ragazzi e a tutto il gruppo che lo ha meritatamente conquistato, a tutta la Famiglia Viola e ai nostri tifosi, come segnale di buon auspicio per la stagione che sta per iniziare

