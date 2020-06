Benitez: "Gli anni a Napoli sono indimenticabili, battere la Juve ha un sapore speciale"

Rafael Benitez will leave Newcastle at the end of the month

L'ex allenatore degli azzurri parla al Corriere dello Sport a poche ore dalla sfida che vale la Coppa Italia. "Napoli è una città meravigliosa, il pubblico eccezionale: spero che il destino sia con loro"

Le due stagioni vissute a Napoli sono state piuttosto intense per Rafa Benitez. L'allenatore spagnolo, oggi alla guida dei cinesi del Dalian, ha parlato al Corriere dello Sport a poche ore dalla sfida tra gli azzurri e la Juventus per la Coppa Italia, tornando sul suo passato partenopeo e svelando i suoi sentimenti sull'esito della sfida.

Per il mio passato e per i miei sentimenti, sto con il Napoli. Ho grande rispetto per la Juventus, un club che ha una storia indiscutibile, ma i miei due anni partenopei restano indimenticabili. La città è meravigliosa e bellissima, il pubblico eccezionale e caldo come pochi: spero che il destino sia con loro.

Coppa Italia Napoli-Juventus in Diretta Tv e Live Streaming DA 29 MINUTI

E sono a firma Benitez gli ultimi trofei conquistati dal Napoli: la Coppa Italia 2014 vinta sulla Fiorentina e la successiva Supercoppa Italiana, battendo proprio la Juventus a Doha. Di quei titoli, l'allenatore spagnolo non può che avere dolci ricordi, specialmente per il secondo dei due. "Quello dà una dimensione più ampia e poi quel successo lo celebrammo su un palcoscenico internazionale. Dal punto di vista tecnico, penso che giocammo una grande partita contro la Fiorentina all'Olimpico. Dal punto di vista ambientale e mediatico, visto che eravamo in prossimità del Natale, fu più fashion la vittoria in Qatar anche perché ci fu il pathos dei rigori. Ci furono tutti gli ingredienti per arricchire quella notte e poi, per i napoletani, battere la Juventus dà un sapore particolare".

Play Icon WATCH Come cambia la Juventus se dovesse acquistare Nicolò Zaniolo 00:01:38

Serie A Napoli, il calendario completo: date, orari e programmazione di tutte le partite fino al 2 agosto DA UN' ORA