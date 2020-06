Bonucci: "Ronaldo? Anche i grandi sbagliano, speriamo di dedicare un trofeo ai tifosi mercoledì"

Dopo il pareggio per 0-0 con il Milan, che ha qualificato la Juve alla finale di Coppa Italia, il difensore ha parlato ai microfoni di Rai Sport.

Dopo il pareggio per 0-0 con il Milan, che ha qualificato la Juve alla finale di Coppa Italia, Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "L’importante era passare il turno per andare a giocarci un trofeo. Vedere lo stadio vuota suscita emozioni strane. Partita? Abbiamo giocato molto bene all’inizio, poi ci siamo allungati troppo. Il Milan ha fatto una bella partita, ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno per il traguardo che abbiamo raggiunto. Ronaldo? Anche i grandi sbagliano, ma per noi resta un giocatore importante in ogni momento della partita. Sono sicuro che vedremo una grande Juve e un grande Ronaldo. Situazione sanitaria? Ci siamo trovati in un momento buio, speriamo che la ripresa del calcio dia un segnale di speranza. Ai tifosi dedichiamo la finale e speriamo di dedicare anche altro mercoledì".

