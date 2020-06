Conte: "Nelle due partite meritavamo molto di più, stasera non ho da rimproverare nulla"

Il tecnico dell'Inter ha parlato al termine della semifinale di Coppa Italia che ha condannato i nerazzurri all'eliminazione: "Ho poco da rimproverare ai ragazzi a livello di voglia e di prestazione, avrebbero meritato di giocare la finale per quello visto nelle due partite, non solo quella di oggi".

Sulla partita

Nelle due partite meritavamo molto di più. Stasera pochissimo da recriminare ai ragazzi, è la strada giusta: è il calcio che vogliamo fare, dominare la partita. Abbiamo creato tanto, potevamo essere più cattivi sotto porta. Ho visto parate di Ospina strepitose. Il gol subito è stata una leggerezza che potevamo evitare. Sono soddisfatto, è la strada che abbiamo intrapreso: è il calcio che vogliamo giocare, abbiamo fatto noi la partita. Abbiamo preso un gol che lascia un po’ di amaro in bocca".

Sull’Inter

"Io vedo il bicchiere mezzo pieno: abbiamo creato tanto, ci sono tante parate di Ospina, il migliore in campo. Si può migliorare in tutto e nella cattiveria: però ho poco da rimproverare a livello di prestazione e voglia. Abbiamo fatto quanto provato in allenamento, cerchiamo di migliorare quanto fatto prima, sono soddisfatto. Mi spiace per i ragazzi, avrebbero meritato di giocare la finale".

Poca personalità? Conte non la vede così

"Sono punti di vista, spesso il risultato indirizza le critiche. Io sono allenatore e sono contento perché è la strada che vogliamo intraprendere: una squadra aggressiva e che ha tirato 17 volte in porta. Questi sono i fatti, loro due tiri in porta. Abbiamo avuto il 60% del possesso palla. Complimenti al Napoli, ma io faccio analisi molto critiche: dal punto di vista della prestazione sono molto contento, avremmo meritato la finale".

Su Eriksen, la sua posizione e il tanto campo da coprire

"Abbiamo giocato col 3-4-1-2 oggi, ha giocato dietro le punte: è un altro sistema. Oggi Eriksen era dietro le punte e aveva un riferimento chiaro che era Demme. Abbiamo giocato in maniera diversa. Il trequartista ha un riferimento, il vertice basso: non deve fare tanti metri, ma lui percorre 12-13 km. Sono soddisfatto di lui, magari ho visto un’altra partita. Ha giocato bene, è stato determinante, poteva fare anche un altro gol: mi sembra una nota positiva, abbiamo trovato una situazione ad hoc per mettere nelle miglior condizioni i nostri giocatori".

