Coppa Italia: 1' di raccoglimento per le vittime del coronavirus e applauso ai medici

Venerdì 12 giugno (ore 21.00) si tornerà a giocare dopo tre mesi di stop forzato a causa della pandemia. Il calcio torna a essere protagonista con Juventus-Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020. Il nostro Paese ha affrontato un periodo difficilissimo in cui abbiamo purtroppo pianto la scomparsa di oltre 34000 italiani. Proprio per ricordare le vittime del virus, verrà osservato un minuto di silenzio prima delle semifinali di Coppa Italia (oltre a Juventus-Milan si giocherà Napoli-Inter il 13 giugno). Al termine, le squadre al centro del campo rivolgeranno un sentito applauso a medici, infermieri, personale sanitario che hanno combattuto in prima linea durante l’emergenza.

Questo il comunicato della Lega Serie A:

Per commemorare tutte le vittime di questa pandemia sarà osservato prima del calcio di inizio delle due semifinali, in diretta su Rai 1, un minuto di silenzio, al termine del quale le squadre e gli ufficiali di gara rivolgeranno un applauso a tre professionisti del Servizio Sanitario Nazionale presenti sul terreno di gioco insieme con i calciatori. I tre sanitari rappresenteranno simbolicamente tutto il personale sanitario del Ssn, medici, infermieri, professionisti, operatori, ricercatori e tutti coloro che si sono impegnati nella lotta contro il Covid-19. È a loro che il mondo del calcio vuole rivolgere il suo grande ringraziamento

