La Lega Serie A ha reso noto le date dell'edizione 2020-21 della Coppa Italia: si parte il 23 settembre, mentre la finale è in programma il 19 maggio 2021. Invariata la formula rispetto alla precedenti edizioni: si gioca con partite secche a eliminazione diretta in tutti i turni, tranne in semifinale dove la qualificazione si deciderà nell'arco di una doppia sfida con andata e ritorno. Caccia al Napoli, che detiene il titolo dopo il trionfo sulla Juventus nella finale 2019-20 vinta ai calci di rigore dopo lo 0-0 maturato al 90'.