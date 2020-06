Gattuso ha ampi meriti, anche nelle scelte tecniche. La Juventus risulta monotona e poco pericolosa: senza attaccanti é dura. Buffon si conferma eterno.

1) Non è e non sarà la Juventus di Sarri

Andiamo con ordine. C'è stato un lockdown di tre mesi e non si può ignorare. Il problema è che tra la Juventus pre-Covid e la Juventus post-Covid non è cambiato praticamente nulla. É una squadra a metà, che non riesce ad essere più cinica e solida come in passato, che concede sempre occasioni agli avversari e che offre un giro palla lento, monotono, poco ficcante. Un modo di giocare prevedibile, scontato, raramente pericoloso e non certo divertente. Non é mai stata la Juve di Sarri e a questo punto difficilmente lo sarà. Pare esserci un'idiosincrasia tra la filosofia del tecnico toscano e la storia della Juventus. Un enigma difficile da risolvere.

2) Gattuso, oltre il cuore c'è un allenatore

Per una volta tralasciamo l'aspetto puramente emotivo ed emozionale e ci concentriamo sul lato pratico. Gennaro Gattuso ha rianimato il Napoli, gli ha dato identità, spessore, solidiità. Ha cambiato modo di giocare e ha preparato le gare con squadre tecnicamente superiori come Inter e Juventus in modo simile. I ragazzi lo seguono e si fidano di lui, i risultati si vedono chiaramente. E se contro i nerazzurri era servito un grande Ospina, per battere la Juventus é bastata una prova gagliarda e ordinata. Rino é un grande uomo, ma sa anche fare bene il mestiere per cui é pagato e che svolge con enorme passione. Trofeo meritato.

3) Demme e Maksimovic, due scommesse vinte

Diego (e non solo per il nome) é in breve tempo diventato un idolo della tifoseria e un punto di riferimento in mezzo al campo, Nikola é stato tra i migliori sia in semifinale che in finale, risultando anche il difensore con più respinte. Due scelte vincenti di Gattuso, che ha voluto e richiesto il play dal Lipsia e ha dato fiducia al difensore serbo, sostituto di Manolas e sua valida alternativa. Scommettiamo che il Napoli 2020/21 ripartirà da loro due?

4) Juve, senza attaccanti veri è dura

L'unico attaccante vero nell'attuale rosa bianconera resta Gonzalo Higuain, che al momento é fuori condizione e che non pare nei progetti tecnici futuri della Juventus. Poi Dybala, che non é un centravanti e vaga alla ricerca della posizione, Ronaldo, che continua a voler partire da esterno e la deludente coppia di esterni Douglas Costa-Bernardeschi. Nel concreto la Juve si appresta ad affrontare l'estate senza un vero "nove" e questo rappresenta un problema enorme. Anche in finale di Coppa Italia é emersa una sterilità offensiva preoccupante: solo tre conclusioni nello specchio in 90 minuti, due dei quali da fuori area. Riempire l'area, senza giocatori con caratteristiche ideali per farlo, non é cosí immediato. Spia accesa.

5) Buffon, il miglior secondo portiere in circolazione

Alex Meret si é preso la scena respigendo il rigore di Dybala, ma nei 90 minuti il migliore in campo era stato Gigi Buffon. Una parata su Demme, il doppio miracolo finale su Maksimovic ed Elmas. La certezza che nonostante i 42 anni, il super campione bianconero può ancora essere decisivo. La classe rimane immutata. Non ci sono tanti altri secondi portieri di questo livello in Europa.

