Nella bozza del DPCM arriva il via libera ufficiale alle manifestazioni sportive di interesse nazionale già dal 12 giugno: dunque c'è l'ok per le semifinali di Coppa Italia che come già annunciato dalla Rai (e dall'AIA per l'assegnazione dei fischietti) si disputeranno alle ore 21:00. Si parte con Juventus-Milan venerdì 12 giugno, poi Napoli-Inter sabato 13 giugno.

"A decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico...”

Sono queste poche righe della bozza del nuovo DPCM che a breve firmerà Giuseppe Conte ad autorizzare, di fatto, lo svolgimento delle semifinali di Coppa Italia. Dunque adesso è davvero ufficiale, così come gli orari: la Coppa Italia riparte con Juventus-Milan venerdì 12 giugno alle 21:00 e segue con Napoli-Inter, sabato, sempre alle ore 21:00.

Gli orari infatti erano già stati ancipati dalla Rai nella sua programmazione, così come dall'AIA, l'associazione degli arbitri, che nell'indicare i fischietti delle due semifinali aveva segnalato i match alle ore 21:00 e nelle date indicate (12 e 13 giugno).

Un’ufficialità dunque che era data per scontata ma che tardava ad arrivare, in quanto, per legge, a oggi, era ancora in vigore l’ultimo DPCM del 17 maggio che vietava le competizioni sportive fino al 17 giugno. E’ servita questa correzione legale dell’ultimo minuto per autorizzare di fatto l’anticipo delle semifinali di Coppa Italia.

Via libera anche al 'calcetto' tra amatori

Non solo 'Coppa Italia', però. Nella bozza infatti ci sono novità anche per quanto riguarda lo sport amatoriale, con la riapertura per le discipline di squadra e di contatto. Tornano dunque il 'calcetto' e le sfide a beach volley. Ma anche la boxe per gli appassionati, il basket e tutti gli sport da contatto messi al bando dalla pandemia legata al COVID-19.

"A decorrere dal 15 giugno 2020 - (dice la bozza anticipata dall’AdnKronos) - è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui al periodo precedente per quanto compatibili”.

