Dopo i tre mesi di lockdown, Antonio Conte ha bisogno di ritrovare subito i suoi due bomber per provare un'impresa a suo modo storica: quando l'Inter ha perso una semifinale d'andata di Coppa Italia è sempre stata eliminata. A gennaio il San Paolo è stato il palcoscenico di una delle migliori prestazioni del belga e dell'argentino. Riusciranno a fare il bis e spegnere le sirene di mercato?

Lukaku e Lautaro si tengono per mano e festeggiano in direzione dello spicchio di tifosi nerazzurri all’Eden Arena, un’istantanea scattata in una fredda notte di novembre praghese, lontana anni luce dal lockdown che ha fermato il mondo e il calcio. Sei mesi dopo, la stagione dell’Inter riparte proprio da loro due per ribaltare lo 0-1 di San Siro contro il Napoli in semifinale di Coppa Italia. L’obiettivo è bissare quanto successo all’Epifania quando il gigante belga e il fantasista argentino ammutolirono il San Paolo 3-1, confermandosi ancora una volta protagonisti nella lotta scudetto. Praga e il capoluogo campano sono due delle sei trasferte in cui la coppia di bomber nerazzurri hanno fatto bottino pieno a suon di assist e gol. Un tour di successi in giro per l’Italia e con una tappa europea che conferma la "Lu-La dipendenza" della banda di Antonio Conte.

Data Partita Risultato Score di Lukaku Score di Lautaro 1/9/19 Cagliari-Inter 1-2 1 gol 1 gol 20/10/19 Sassuolo-Inter 3-4 2 gol 2 gol 29/10/19 Brescia-Inter 1-2 1 gol 1 gol 23/11/19 Torino-Inter 0-3 1 gol 1 gol 27/11/19 Slavia Praga-Inter 1-3 1 gol - 2 assist 2 gol 6/1/20 Napoli-Inter 1-3 2 gol 1 assist

L’esplosione dell’inedito duo affonda le radici nel caso. Come se il destino, e non i disegni di Marotta e Ausilio, avesse unito l’ex United e il Toro: Conte, infatti, appena approdato alla corte di Zhang, insistette non poco per avere il terminale offensivo pesante Dzeko-Lukaku. Celebre fu l’esordio dell’ex c.t. a Singapore in cui strigliò la dirigenza per i “ritardi e la poca lungimiranza sul mercato". L’allenatore voleva un tandem d’assalto da servire con un centrocampo tecnico, giovane e fisico come quello che stava costruendo. Sembrava ormai cosa fatta, ma 5 milioni di distanza nella trattativa con la Roma fecero sfumare l’affare per il bosniaco.

Il club si buttò allora su Alexis Sanchez, tecnicamente complementare al belga, come aveva ben evidenziato la scorsa stagione ad Old Trafford. Il cileno a metà ottobre si è, però, infortunato in Nazionale contro la Colombia e Conte, che non aveva mai considerato il Toro Martinez nell’undici iniziale, è stato “costretto” a schierarlo al fianco del belga. Il resto l’ha fatto il duro lavoro e il sacrificio negli allenamenti. I numeri parlano chiaro: la Lu-La ha segnato 39 gol in totale, rendendo Lukaku il debuttante interista con più sigilli (23 per ora) in Serie A negli ultimi 70 anni e Lautaro da panchinaro a secondo miglior marcatore della rosa con 16. Gli ultimi dati Cies post-Covid attestano la crescita dei gioielli nerazzurri inserendoli nella top20 dei giocatori con più valore al mondo: insieme valgono la bellezza di 189,2 milioni di euro (l’argentino 98.9, il belga 90.3).

L’eliminazione dalla Champions prima e lo stop forzato poi hanno cambiato gli scenari dell’ambiente nerazzurro. L’Inter nei prossimi due mesi giocherà ogni tre giorni, in attesa di sapere quando riprenderà il carrozzone dell’Europa League in cui attende di scendere in campo per la doppia sfida contro il Getafe: 13 partite di campionato, 2 potenziali di Coppa Italia e altre 9 in Europa. La Lu-La non potrà permettersi passi falsi se vuole superare i 40 gol segnati da Icardi-Perisic nel 2017-2018 e i 48 di Eto’o-Pazzini nel 2010-2011. Conte ha bisogno di trovare i suoi bomber per provare un impresa a suo modo storica contro gli uomini di Gattuso: quando il Biscione ha perso una semifinale d’andata in Coppa Italia è sempre stato eliminato (è accaduto nel 1985 contro il Milan e nel 1999 contro il Parma). Un motivo in più per spegnere le sirene del mercato che da Barcellona si fanno sempre più insistenti e pensare al campo. Finalmente l’unica cosa che conta da questo weekend.

