Contro la Juventus ha una grande chance. Provare a centrare una finale e poi vincerla per riportare il Milan in Europa. Questa è l'unica cosa che potrà fare Stefano Pioli da qui ai prossimi giorni per evitare l'arrivo di Ralf Rangnick in rossonero. Ma la domanda è: basterà fare tutto questo per cambiare le mosse della società?

12 partite più la Coppa Italia. Questo quanto resta al Milan per provare a rilanciare una stagione che era partita molto male, facendo subito saltare l'obiettivo qualificazione alla Champions dopo qualche settimana visto il ritardo accumulato. Stefano Pioli ha questo margine d'azione: la sua missione è quella di riportare il Milan in Europa anche se sarà 'solo' Europa League. O farlo conquistando il 6° posto o, passando, dalla vittoria in Coppa Italia. Perché no? Il Milan non vince questa Coppa dal 2003...

Pioli: vincere qualcosa per evitare l'arrivo di Ralf Rangnick

Da Juventus-Milan a Milan-Cagliari. Questa la corsa contro il tempo di Stefano Pioli che vuole fare bella figura in questo finale di stagione per tenersi il Milan. Lui è arrivato a stagione in corso e ha dato un'anima alla squadra, anche grazie al mercato riparazione di gennaio. Il posizionamento di Ibra, il rilancio di Rebic, la crescita di Bennacer, il debutto di Gabbia. Questi alcuni dei successi del tecnico parmigiano che vuole provare anche a vincere un trofeo. Cosa che al Milan è successo davvero poche volte nelle ultime stagioni. Per non parlare della Coppa Italia, considerando che l'ultima vinta dai rossoneri è datata 2003, nell'annata magica dove il Milan vinse anche la Champions a Manchester contro la Juventus. Servirà battere però la Juventus, provando a rompere il tabù Stadium, dove i rossoneri non hanno mai vinto. All'andata la squadra di Stefano Pioli aveva messo in difficoltà la compagine di Sarri, prima del rigore al 91' di Cristiano Ronaldo. Servirà comunque un'impresa visto che mancano i due migliori giocatori del Milan: gli squalificati Theo Hernández e Zlatan Ibrahimovic (che è anche infortunato).

I trofei conquistati dal Milan dal 2010 ad oggi

Trofeo Anno SCUDETTO 2010-2011 SUPERCOPPA ITALIANA 2011 SUPERCOPPA ITALIANA 2012

Ma la società sta già programmando. Difficile Rangnick faccia solo il dt

Ma anche dovesse riuscire nel “miracolo”, questo basterebbe a Stefano Pioli per rimanere sulla panchina del Milan? Stando alle voci delle ultime settimane, resta uno scenario comunque poco probabile. La dirigenza, Gazidis in testa, sta già programmando il futuro con Ralf Rangnick, tra chi mantenere nella rosa e chi provare ad acquistare nella prossima sessione estiva (che comincerà il 1° settembre). Insomma, si sta già lavorando alla prossima stagione come nelle Scuderie di Formula 1. Una volta capito che più di tanto non si può fare si pensa al futuro. Gazidis vuole a tutti i costi destinare la parte tecnica a Ralf Rangnick ed è molto difficile dare al tedesco solo il ruolo di direttore tecnico con un allenatore che non ha scelto lui peraltro.

Il calendario del Milan

Partita Data Juventus-MILAN (Coppa Italia) 12 giugno Lecce-MILAN 22 giugno MILAN-Roma 28 giugno SPAL-MILAN 1° luglio Lazio-MILAN 4 luglio MILAN-Juventus 7 luglio Napoli-MILAN 12 luglio MILAN-Parma 15 luglio MILAN-Bologna 18 luglio Sassuolo-MILAN 21 luglio Atalanta-MILAN 25 luglio Sampdoria-MILAN 28 luglio MILAN-Cagliari 1° agosto

Fiorentina e Torino alla finestra per Pioli

In queste settimane di chiusura totale, però, non sono mancati i sondaggi delle varie squadre. Stefano Pioli resta un professionista stimato e apprezzato, tanto che la sua ex Fiorentina sembra aver già contattato il suo entourage per capire se possa esserci un clamoroso ritorno dopo l'esonero del febbraio 2019 che sorprese un po' tutti. Commisso è stato chiaro e non è sicuro se Iachini resterà sulla panchina Viola ed è già in cerca di un potenziale sostituto. In attesa anche il Torino: nel caso Moreno Longo non convincesse, sarebbe contattato proprio Pioli per la prossima stagione.

