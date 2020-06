L'organizzazione mondiale della Sanità con le parole del direttore Ranieri Guerra, critica aspramente i caroselli e i festeggiamenti di migliaia di persone a Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia: "In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l'incidenza del virus è più bassa che altrove".

Erano previdibili e puntualmente si sono materializzate. Le immagini delle migliaia di tifosi napoletani riversatisi in piazza, al termine della finale di Coppa Italia vinta dai partenopei ai rigori contro la Juventus, per festeggiare il successo di Insigne e compagni hanno puntualmente creato non pochi malumori e polemiche. In tempi di distanziamento sociale, mascherine e in un’Italia che si sta riappropriando della propria normalità seguendo regole, spesso rigorose, per evitare che la curva dei contagi si alzi: le immagini di giubilo e festa sfrenata nell città partenopea hanno indignato l’OMS e nello specifico il direttore aggiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità Ranieri Guerra che, intervenendo ad Agorà su Rai3, ha definito sciagurati i festeggiamenti in piazza a Napoli.

Sciagurati! In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l'incidenza del virus è più bassa che altrove. Fa male vedere queste immagini. Ricordo quanto ha contato la partita dell'Atalanta all'inizio dell'epidemia in Lombardia nella diffusione dei contagi. Non vorrei che si ripetesse proprio ora, che il Comitato Tecnico Scientifico ha cercato di accogliere le proposte del Figc per non limitare del tutto il gioco del calcio, come da scienza e coscienza medica sarebbe suggerito".

Squadra costretta a fermarsi ad Afragola per evitare i caroselli

Nel frattempo emergono altri dettagli sulla notte di caroselli e festeggiamenti fino a tarda notte nel capoluogo campano. Rientrati attorno alle 4.00 di notte con un FrecciaRossa, giocatori e membri dello staff sono stati fatti scendere per motivi di ordine pubblico e anche di sicurezza alla stazione di Afragola e non alla Stazione Centrale dove ad attenderli si erano accalcati diverse centinaia di tifosi, che volevano fare festa coi calciatori e la Coppa. Ad Afragola i giocatori, il tecnico, i dirigenti e gli uomini staff di Gattuso sono stati dirottati su un buon numero di taxi per consentire a tutti di poter rientrare nelle proprie abitazioni. Nonostante il dirottamento tanti tifosi hanno comunque raggiunto anche quella stazione ed alcuni giocatori come Nikola Maksimovic, prima di rincasare, hanno fatto festa coi propri supporters cantando a squarciagola “O’ surdato Nnammurato”.

