In attesa di avere l'ufficialità degli orari delle semifinali di ritorno di Coppa Italia (si dovrebbe comunque giocare alle 21 sia Juventus-Milan, Napoli-Inter che la finalissima del 17 giugno), la Lega Calcio ha ufficializzato la cancellazione dei supplementari per questa stagione. Quindi, in caso di 1-1 per Juventus-Milan e di 0-1 in Napoli-Inter, le squadre procederanno a battere direttamente i tiri di rigore per determinare la squadra qualificata. Stesso discorso per la finalissima: in caso di parità, niente supplementari e si andrà direttamente ai rigori per determinare la vincente.

Il documento ufficiale

Gli orari: si giocherà alle 21

Il primo match sarà Juventus-Milan che si giocherà all'Allianz Stadium (a porte chiuse) venerdì 12 giugno alle ore 21:00. All'andata finì 1-1 tra le polemiche: Milan in vantaggio grazie al gol di Rebic, ma pareggiò dal dischetto Cristiano Ronaldo dopo il discusso fallo di mano di Calabria.

Sabato 13 giugno sarà la volta di Napoli-Inter che verrà giocata allo stadio San Paolo di Napoli (a porte chiuse) alle ore 21:00. All'andata finì 1-0 per gli azzurri che sbancarono San Siro grazie al gol di Fabian Ruiz.

Il programma di semifinali e finali

JUVENTUS-MILAN Venerdì 12 giugno

NAPOLI-INTER Sabato 13 giugno

Mercoledì 17 giugno FINALISSIMA all'Olimpico di Roma

Come era andata a febbraio?

MILAN-JUVENTUS 1-1 (62' Rebic; 90+1 rig. Cristiano Ronaldo) - REPORT - PAGELLE - MOVIOLA

INTER-NAPOLI 0-1 (57' Fabian Ruiz) - REPORT - PAGELLE - MOVIOLA

