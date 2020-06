Cristiano Ronaldo: "Riavvio diverso ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo"

Il portoghese sbaglia un rigore e non brilla nello 0-0 dello Stadium contro il Milan ma non perde il buonumore per la finale di Coppa Italia raggiunta.

Cristiano Ronaldo non brilla di certo nel match che la Juventus ha pareggiato per 0-0 allo Stadium contro il Milan: un rigore sparato sul palo, tanti passaggi sbagliati (soprattutto negli scambi con Dybala) e pochissimi tiri in porta.

Il portoghese però nel post-partita non perde il buonumore e su Instagram si focalizza sull'obiettivo raggiunto.

"Il riavvio è stato diverso ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo 😀 Roma eccoci qui #finoallafine #forzajuve"

"Tutte le strade portano a ... Roma Andiamo in finale! ️️", il commento di Dybala, mentre Douglas Costa parla di "Una finale che sa di nuovo inizio". Bonucci dedica la ripartenza ai tifosi: “Dopo 3 mesi siamo tornati a fare quello che più amiamo, giocare a calcio. Nella speranza di aver regalato un sorriso a tutti quanti nonostante il recente passato ci godiamo il passaggio alla finale dedicandolo a tutti quelli che da casa hanno tifato e gioito insieme a Noi"

