Dalla magia di Ruiz al rigore in extremis di Ronaldo: dove eravamo rimasti con la Coppa Italia?

5 giorni per alzare la coppa, 4 squadre pretendenti, 3 partite da giocare, due finaliste e un solo vicnitore. Queste le cifre chiave della Coppa Italia, che dal 12 giugno avvierà la fase di tirono delle semifinali dopo essersi assopita per 4 mesi a causa dell'emergenza Coronavirus. Juventus, Milan, Inter e Napoli si giocano un posto per la finale del 17 giugno. Ma come ci eravamo lasciati?

Il ritorno delle semifinali di Coppa Italia darà il via alla tanto attesa “fase due” del calcio italiano. In una manciata di giorni – dal 12 al 17 giugno – verranno risolte le semifinali e la finale per decretare il vincitore della 73esima edizione. Si inizia venerdì 12 giugno con Juventus-Milan, e il giorno successivo si disputerà l’altra semifinale, Napoli-Inter. Al momento della ripartenza, saranno passati esattamente 4 mesi dalle due partite d’andata, che si erano giocate il 12 e il 13 febbraio a San Siro. Lo stop forzato causa Coronavirus ha sorpreso tutti, e l’esito del torneo è rimasto in bilico fino ad oggi. Ma dove eravamo rimasti?

Juventus vs Milan: il percorso delle due squadre in Coppa Italia

Coppa Italia Una settimana alla Coppa Italia: ecco come stanno Juventus, Milan, Inter e Napoli IERI A 19:22

La Juventus aveva avviato il suo percorso con un roboante 4-0 contro l’Udinese (doppietta di Dybala e gol di Higuain e Douglas Costa), mentre ai quarti aveva chiuso la pratica Roma in soli 45 minuti, vincendo per 3-1 (in gol Ronaldo, Bentancur e Bonucci). Partenza simile anche per il Milan, che aveva inflitto un 3-0 alla Spal negli ottavi di finale (Piatek, Castillejo e Hernandez) per poi battere il Torino ai supplementari: 4-2 il risultato finale (gol di Bonaventura in avvio, pareggio di Calhanoglu in extremis, poi ancora il turco per il vantaggio nei supplementari e infine il gol di Ibra a chiudere la partita).

L’ 1-1 partorito all’ultimo respiro in casa rossonera, sembra premiare la Juve in vista della partita di ritorno. Ma il risultato non infonde alcuna certezza nella squadra di Sarri, che si è presentata con un passo fiacco a San Siro, rischiando di compromettere il suo percorso verso la finale. Ad aprire le danze è stato il gol di Rebic al 16’ del secondo tempo: l’assist morbido di Castillejo ha armato il colpo al volo del croato, che ha insaccato la palla a fil di palo. 10 minuti dopo, l’inerzia della partita è cambiata in favore dei bianconeri: espulso Theo Hernandez per somma di ammonizioni. Il Milan ha cercato di assorbire la perdita nel migliore dei modi, ma al 91’ l’arbitro Valeri ha punito un tocco col braccio di Davide Calabria. Il destro potente di Cristiano Ronaldo ha chiuso la partita in parità. Un risultato che sta stretto ai rossoneri, la squadra decisamente più tonica e con più occasioni da gol.

Squalificati: una situazione tutt’altro che ideale per la squadra di Pioli, che all’Allianz Stadium dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Samu Castillejo.

Infortunati: Sarri dovrà rinunciare a Demiral, ancora alle prese col grave infortunio al ginocchio rimediato questo inverno. In casa Milan invece mancherà con buona probabilità Duarte, che soffre di un infortunio al flessore.

Napoli vs Inter: il percorso delle due squadre in Coppa Italia

Il Napoli aveva strappato il ticket per le semifinali battendo in casa prima il Perugia per 2-0 (doppietta di Insigne), e i campioni uscenti della Lazio per 1-0 ai quarti di finale (ancora Insigne decisivo). L'Inter, invece, ha battuto a San Siro prima il Cagliari per 4-1 (doppietta per Lukaku e gol di Borja Valero e Ranocchia) e poi la Fiorentina per 2-1 (a segno Candreva e Barella).

Andata: Inter-Napoli 0-1

La sorpresa della prima manche delle semifinali ha visto la squadra di Gattuso espugnare il Meazza, alla fine di un duello equilibrato contro i nerazzurri. A decidere il match ci ha pensato al 12’ del secondo tempo la magia di Fabian Ruiz: il centrocampista spagnolo è stato capace di concretizzare un tiro a giro scagliato dal limite dell’area, frutto di un finissimo scambio nello stretto. L’ingresso di Eriksen ha fornito ai nerazzurri le energie per provare un ultimo arrembaggio, ma il Napoli è riuscito a proteggere il risultato anche grazie a un paio di interventi provvidenziali di Ospina.

Il Napoli si è guadagnato un’ottima opportunità; il risultato vede la squadra partenopea favorita per l’approdo in finale, ma c’è da considerare l’annientamento del fattore campo: un San Paolo gremito avrebbe certamente dato più sicurezza a Gattuso e ai giocatori, che invece dovranno affrontare l’Inter senza alcuna sicurezza. Una differenza netta in termini di condizione atletica, causata dalla pausa Coronavirus, potrebbe facilmente sovvertire ogni pronostico generato dal risultato dell’andata.

Squalificati: Nessuno

Infortunati: Gattuso dovrà fare a meno di Manolas a causa di un infortunio muscolare.

Play Icon WATCH Centrocampo tipo, fattore Dybala: la Juve di Sarri ha cliccato il tasto ON contro l'Inter 00:02:36

Serie A La Serie A in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match DA 2 ORE