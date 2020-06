Daniele Doveri arbitrerà la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus

Dal nostro partner OAsport.it

Il calcio in Italia è ripartito con la Coppa Italia: le semifinali hanno premiato Juventus e Napoli, che hanno eliminato, rispettivamente, Milan ed Inter. Ora le due formazioni si giocheranno il trofeo tra due giorni, mercoledì 17 giugno, allo stadio Olimpico di Roma, con calcio d’inizio alle ore 21.00.

Ad arbitrare la finale Napoli-Juventus sarà Daniele Doveri, fischietto internazionale dal 2018: ad affiancarlo ci saranno gli assistenti Paganessi e Alassio. Il quarto uomo sarà Calvarese, mentre Irrati sarà il VAR ed infine Schenone sarà l’AVAR. Doveri in stagione ha diretto 17 incontri, di cui 13 in Serie A. La Juventus ha sorriso nell’unico incrocio stagionale col direttore di gara romano, in quanto ha vinto il derby della Mole nello scorso novembre, mentre il Napoli è stato diretto in tre occasioni, pareggiando in trasferta col Torino e perdendo in casa con l’Inter e con il Cagliari.

