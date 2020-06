Il centrocampista danese potrebbe partire dall'inizio contro il Napoli, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: ecco perché i tifosi nerazzurri possono confidare nella sua esplosione.

Dopo un inizio un po' deludente, soprattutto per una difficile collocazione tattica nel 3-5-2 di Conte, Christian Eriksen sarà l'uomo in più per i nerazzurri alla ripresa. Arrivato a gennaio per circa 20 milioni di euro, il danese, recordman di assist in Premier con il Tottenham, potrebbe rendere meno scontato il gioco dell'Inter. Magari entrando a gara in corso e piazzandosi dietro le punte ma vederlo titolare al San Paolo, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, non sarebbe una sorpresa. Il 3-5-2 nerazzurro, che in avvio di campionato ha sbalordito la Serie A, è diventato prevedibile. Sabato sera Brozovic avrà bisogno di più aiuti (magari da Barella), la palla dovrà girare più velocemente e i lanci lunghi dovranno essere limitati al massimo nella gabbia che costruirà Gattuso. A Eriksen il compito di accendere la scintilla.

La condizione fisica

Eriksen si è presentato alla ripresa degli allenamenti in forma super e i test fisici che l’Inter sta sostenendo in queste settimane al Suning Training Center raccontano del danese come uno dei migliori per risultati e rendimento. E proprio per questo motivo, dopo le tante panchine (specialmente in campionato) dal suo arrivo a gennaio, l’ex Tottenham sembra finalmente pronto a prendere per mano l’Inter di Antonio Conte.

La questione tattica

Le qualità del danese, che a Londra agiva da trequartista, hanno portato lo stesso tecnico nerazzurro a valutare cambi di modulo per metterlo al centro del gioco, ma ad oggi tutto lascia pensare a un’Inter disegnata ancora con il 3-5-2 che tanto bene ha fatto nella prima parte della stagione. Anche perché a quel punto passare al 3-4-1-2 non sarebbe un problema.

Nel 3-5-2 Eriksen andrebbe a occupare il ruolo di interno al fianco di Brozovic e Barella, con Young e Candreva sulle fasce. D’accordo, Sensi è stato uno dei migliori fin tanto che gli infortuni lo hanno lasciato in pace e ora l’ex Sassuolo è pronto, ma come detto Eriksen sta scalando posizioni e la sua classe sarà fondamentale nei mesi di giugno, luglio e agosto, quando cioè l’Inter si giocherà campionato, Coppa Italia ed Europa League senza possibilità di fermarsi a pensare.

La stagione di Eriksen

Finora Eriksen in campionato ha giocato 120 minuti prima del lockdown. Praticamente non lo abbiamo ancora visto se non per qualche squillo e per qualche ragionamento teorico. Il vero test arriva ora. Conte avrà bisogno di tutti nella volata e di fare affidamento anche su una base solida nello spogliatoio che traini il gruppo nelle sfide decisive e ravvicinate. All'Inter servono dei leader tecnici e non: il danese si candida a questo ruolo.

COMPETIZIONE PRESENZE GOL ASSIST MINUTI GIOCATI Premier League 20 2 2 1091 Champions League 5 1 1 295 Serie A 4 - - 120 Europa League 2 1 1 180 Coppa Italia 2 - - 48 FA Cup 2 - - 180 EFL Cup 1 - - 24 TOTALE 36 4 4 1938

Un diesel anche con Ajax e Tottenham

All'inizio della sua avventura nell'Ajax, il giovane Eriksen, non ancora 18enne, assorbì con calma il passaggio dalle giovanili alla prima squadra con 15 presenze in Eredivisie, 4 in Coppa d'Olanda e 2 in Europa League contro la Juventus. Un gol e un assist fu il bottino negli spezzoni accumulati da gennaio in poi. Nel 2010-11, invece, il danese diventò sempre più protagonista nella fila dei Lancieri.

Allo stesso modo, la prima stagione al Tottenham, nel 2013-14, non partì sotto i migliori auspici tra panchine, tribune e infortuni. Poi, però, Eriksen ha preso le misure, ha preso confidenza con l'ambiente e si è trasformato in una certezza per gli Spurs, come dimostrano queste cifre. In definitiva, anche i tifosi nerazzurri possono confidare nella miglior medicina: il tempo.

