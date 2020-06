Facciamo i conti: la finale Coppa Italia vale tra i 3 e i 5 milioni di euro

La qualificazione all’ultimo atto rappresenta una fonte di guadagno importante per i nostri club. Ecco perché Juventus, Milan, Napoli e Inter non vogliono sbagliare

L’emozione della ripartenza, dopo una lunghissima attesa. Ma anche un tornaconto economico che va ben oltre il prestigio di giocarsi il primo trofeo dell’era post-Covid. Le due semifinali di ritorno, Juventus-Milan e Napoli-Inter, riaprono le porte del calcio italiano e mettono in palio due posti per la finalissima del 17 giugno. La Coppa Italia, spesso snobbata e poco considerata, in realtà questa volta sarà al centro dell’attenzione. Le motivazioni sportive dei quattro club in lizza vanno di pari passo con quelle finanziarie, visto che giocarsi l’ultimo atto di questa competizione porta in dote svariati milioni di euro. La Lega di Serie A aveva fissato la scorsa estate il montepremi complessivo della Coppa: circa 18 milioni di euro totali, suddivisi tra qualificazione agli ottavi (280 mila euro per ciascuna squadra), quarti (580 mila euro circa) e semifinali (1,1 milioni di euro ad ognuna delle quattro formazioni ancora in corsa).

Il trofeo vale oltre 5 milioni

L’accesso alla finale di Coppa vale circa 1,3 milioni ulteriori per la squadra sconfitta e 3,4 milioni per chi alzerà il trofeo: complessivamente, quindi, la finalista sconfitta guadagnerà circa 3,2 milioni di euro, chi alzerà il trofeo invece circa 5,4 milioni di euro. Una cifra significativa, considerando a maggior ragione l’emergenza che hanno vissuto in questo periodo anche i nostri top club, con il problema stipendi e i mancati incassi da stadio degli ultimi mesi.

Senza tifosi brutta perdita: i club perdono 2 milioni

A proposito di botteghino, un’altra fetta cospicua di ricavi sarebbe arrivata dalla biglietteria. Come si legge nel regolamento della Tim Cup, redatto dalla Lega Serie A, “l’incasso lordo da biglietteria della finale della Competizione, al netto dell’aggio della concessionaria del servizio e dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione forfettariamente liquidate nel 10% dell’incasso netto, è suddiviso come segue: 45% a ciascuna delle due società in gara; 10% all’organizzatrice della Competizione”. Per un incasso, ad esempio, da circa quattro milioni di euro (simile a quelli delle ultime edizioni tre edizioni), ciascuna squadra avrebbe potuto ricevere circa 1,8 milioni di euro ciascuna, mentre il resto sarebbe finito nelle casse della Lega Serie A. Incasso che, viste l’imposizione delle porte chiuse, non ci sará nella partitissima del 17 giugno a Roma.

Supercoppa ed Europa League, ulteriori motivazioni

Tra i benefici (economici e sportivi) del conquistare la finale e del giocarsi la vittoria del trofeo, non vanno sottovalutati quelli relativi all’accesso alla finale Supercoppa Italiana e alla fase a gironi della prossima Europa League. Il secondo punto, considerando la situazione di classifica, interessa più al Milan (tra market pool e premio per qualificazione alla competizione europea), mentre la Supercoppa è un obiettivo unanime. Se si disputasse in Arabia come nel recente passato, il montepremi da distribuire tra le squadre sarebbe sempre vicino ai 7 milioni di euro.

