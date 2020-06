Gattuso: "Da Sarri ho copiato tanto. Lozano? Non permetto a nessuno di rovinarmi un allenamento"

Il tecnico del Napoli porta grande rispetto per la Juventus per la sua storia e per la sua storia recente, ma è convinto che la sua squadra se la giocherà, con le proprie armi ovviamente, per regalare una gioia alla gente di Napoli. Poi su Lozano...

Vigilia di Napoli-Juventus, con la partita dell'Olimpico che regalerà il primo trofeo della stagione e il primo trofeo dopo il coronavirus. È una finale e non sarà facile per nessuno, ma Gattuso è sicuro di potersela giocare, con le armi a disposizione della squadra azzurra. Tanta ammirazione per Sarri e poi sul caso Lozano...

Non c'è mai un modo migliore per affrontare la Juventus. Vincere fa parte del loro DNA, della storia della Juventus. Hanno continuità nelle vittorie e giocatori con una grande mentalità. Noi dobbiamo essere molto bravi e rispettarli, bisogna portargli rispetto. E dobbiamo giocarcela con le nostre armi

Interessante sfida tra allenatori. Gattuso confessa di aver fatto diversi copia/incolla rispetto al lavoro di Sarri.

Di Sarri mi piace tutto. L'ho sempre detto che ho fatto tanti copia e incolla in questi anni. Ho visto tanti video sulla sua linea difensiva, è stato tra i primi che ha cominciato a palleggiare nel campionato italiano

Poi sul caso Lozano. Caso che pare già essere rientrato visto le scuse del giocatore messicano, che potrebbe quindi essere convocato per il match contro la Juventus. Gattuso però lancia un monito a tutti, non permette a nessuno di rovinargli un allenamento...

Chi è stanco e non se la sente per me può restare nello spogliatoio e se perde un giorno non succede nulla. Sanno che chi scende in campo deve sempre andare a mille all'ora. Non permetto a nessuno di rovinare un allenamento

Vincere per regalare una gioia ai tifosi e alla città

In questi giorni tutti mi sono stati molto vicini, i tifosi hanno tappezzato la città con parole molto belle. Possiamo dargli una gioia grande e dobbiamo concentrarci per giocarci al meglio questa finale, sia per noi che per tutta la città

