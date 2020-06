La sconfitta ai rigori nella finale di Coppa Italia fa scattare l'allarme in casa bianconera: secondo i quotidiani sportivi Maurizio Sarri ha tradito le attese che Andrea Agnelli e la dirigenza riponevano su di lui. Il gioco della sua Juve, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, non è né spettacolare né solido: Ronaldo e compagni non dominano, non segnano e non vincono.

Tuttosport: "Disastro Sarri"

Apriamo la rassegna stampa dedicata alla finale di Coppa Italia partendo da Tuttosport, il quotidiano di Torino molto vicino alla Juventus. Partiamo da qui perché è proprio su questa prima pagina che campeggia la parola più pesante (disastro) a definire l'operato del tecnico bianconero fino a questo punto della stagione. Tuttosport evidenza come il ko col Napoli rappresenti il secondo obiettivo stagionale mancato da Cristiano Ronaldo e compagni dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa italiana contro la Lazio lo scorso inverno.

Coppa Italia Le pagelle di Napoli-Juventus 4-2 d.c.r.: Meret decisivo, Ronaldo ancora un fantasma DA 10 ORE

Gazzetta dello Sport: "Mancano gioco e solidità. Sarri è da Juve?"

Impietosa anche l'analisi della Gazzetta dello Sport che traccia un bilancio poco lusinghiero dell'avventura di Sarri alla guida della Juventus finora: "Non è questa la Juve che ci si aspettava da lui - si legge -. Non è spettacolare e divertente come era il suo Napoli, non è solida come era la Juve di Allegri. Un ibrido che arriva in fondo alle competizioni grazie a un gruppo di grandi giocatori e alcuni fuoriclasse, ma senza una vera anima, un Dna, una chiarezza di gioco. Ora si riproporranno le domande: se Sarri, che resta un tecnico di livello, sia da Juve. Se questa squadra sia adatta alle sue idee. Se ha dovuto rinunciare ai suoi principi per adattarli a un gruppo difficile da plasmare perché appesantito dagli anni e dai trionfi. Se il mercato è stato sbagliato. Sarri può ancora rendere la sua stagione straordinaria dal punto di vista dei risultati realizzando una difficile doppietta scudetto e Champions. Il solo tricolore sarebbe un successo parziale. Vincere il nono di fila è difficile certo, ma non è solo per lo scudetto che Agnelli lo ha portato a Torino".

Corriere dello Sport: "Gattuso ha cancellato Sarri"

Il Corriere dello Sport preferisce concentrarsi sull'operato di Gattuso a Napoli: l'ex centrocampista campione del mondo con la Nazionale a Germania 2006, "ha cancellato Sarri", si legge sul quotidiano romano. "Il trionfo in Coppa Italia nella notte di Roma consente all'allenatore calabrese di scrivere il suo nome nella bacheca dei successi del Napoli, dove l'ultimo a porre la sua firma era stato Rafa Benitez nel 2014 (una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana nella sua gestione). Per l'attuale allenatore della Juve, invece, tre anni di calcio spettacolare e un amore folle con la città e con i tifosi, ma una triste casella vuota nello spazio dei titoli portati a casa. Con la grande amarezza di uno scudetto sfumato nell'incredibile rush finale con i bianconeri".

La nostra opinione. Il bilancio di Sarri alla Juventus finora è in rosso: due finali disputate, due sconfitte. Il gioco stenta a decollare e il tecnico sembra la controfigura del maestro di calcio ammirato fino a pochi mesi fa. Attenzione, tuttavia, a considerare l'allenatore l'unico responsabile. Diversi giocatori (Ronaldo e Pjanic su tutti) non stanno certo offrendo il meglio di loro stessi e anche in sede di mercato qualche scelta della società desta qualche perplessità (Rabiot, ad esempio, è finora un oggetto misterioso). Come sempre la riga verrà tirata alla fine di questa imprevedibile stagione.

Play Icon WATCH Napoli, che festa per la Coppa Italia! Migliaia di tifosi in piazza dopo il successo sulla Juventus 00:02:23

Coppa Italia Trionfa il Napoli, sconfitta la Juventus ai rigori 4-2, Gattuso batte Sarri DA 10 ORE