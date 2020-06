Cristiano Ronaldo of Juventus reacts during the Coppa Italia Semi-Final Second Leg match between Juventus and AC Milan at Allianz Stadium on June 12, 2020 in Turin, Italy

Nella semifinale di ritorno a Torino nessun gol. Succede tutto nel primo tempo: CR7 spreca un rigore, espulso Rebic. Poi i bianconeri controllano e vanno in finale grazie all'1-1 di San Siro. Ultimo atto in programma a Roma il 17 giugno contro la vincente di Napoli-Inter

Poca brillantezza, nessuna super giocata ed emozioni risicate. La prima partita dell'era post-Covid si chiude in uno scialbo 0-0 allo Stadium. La Juve di Sarri ottiene comunque il pass per la finale di Roma, il Milan dovrá puntare sul campionato se vorrá cullare i suoi sogni europei. Dopo oltre 90 giorni senza partite, il calcio italiano riparte come prevedibile a rilento. Senza spettatori, con una condizione fisica precaria in tantissimi elementi, le gambe molli e un risultato mai davvero in bilico. La fiammata era arrivata al quarto d'ora del primo tempo, ma tra il rigore sbagliato da Ronaldo e il folle fallo di Rebic su Danilo si sono esauriti anche i colpi di scena del match. Il Milan, in 10 uomini e senza alcuni elementi di spicco come Ibrahimovic, Hernandez e Castillejo, non ha avuto la forza per provarci, la Juventus ha gestito, faticando a cambiare ritmo alle sue giocate. L'1-1 acciuffato in extremis a San Siro si é rivelato decisivo.

Il tabellino di Juventus-Milan 0-0 (andata 1-1)

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo (Dall'86' Cuadrado), de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (Dal 62' Rabiot), Matuidi (Dal 62' Khedira); Douglas Costa (Dal 62' Bernardeschi), Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti (Dall'88' Saelemaekers), Kjaer, Romagnoli, Calabria (Dall'88' Laxalt); Kessie (Dall'82' Krunic), Bennacer; Paquetà (Dal 82' Colombo), Calhanoglu, Bonaventura (Dal 52' Leao); Rebic. All. Pioli

Arbitro: Orsato di Schio

Gol: -

Ammoniti: Pjanic, Conti, Khedira

Note:

Al 16' Ronaldo ha calciato sul palo un calcio di rigore

Al 17' espulso Rebic per gioco violento su Danilo

Cristiano Ronaldo - Juventus-Milan - Coppa Italia 2020 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

2' - Subito grande chance per la Juventus: Alex Sandro sfonda a sinistra, va sul fondo, finta e serve indietro Douglas Costa: mancino rasoterra a lato di un soffio.

15' - CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS. Conti in effetti tocca col braccio per anticipare Ronaldo. Orsato vede il monitor e assegna il rigore. RONALDO va sul dischetto, ma centra il palo.

17' - ROSSO PER REBIC. Incredibile. Il croato entra in modo folle e scomposto su Danilo. Un fallo assurdo. Espulsione ineccepibile.

30' - Matuidi! Occasione Juventus. Cross di Danilo, colpisce bene Matuidi al volo, para Donnarumma d'istinto.

48' - Occasione Milan. Bonaventura crossa bene per Calhanoglu, che colpisce bene di testa. Palla fuori di poco.

80' - Dybala ci prova da fuori. Bel tiro, ma é attento Donnarumma.

Dybala e Calabria - Juventus-Milan - Coppa Italia 2020 Credit Foto Getty Images

La statistica chiave

19 - La Juventus migliora il record di partecipazioni alla finale in Coppa Italia (19); stacca ulteriormente la Roma ferma a quota 16 (Opta).

Il migliore

Paulo DYBALA – Cinquanta giorni di positività al Covid-19 ma la visione e il tocco non possono essere portati via. Alla fine è il migliore in campo della Juventus. Primo tempo di tocchi rapidi, giocate, ricerca dello spazio. Ripresa dove rallenta, come tutta la Juve, ma è l’unico a non smettere mai di cercare la giocata di qualità.

Il peggiore

Ante REBIC – Finché resta in campo non ne prende una e, per disperazione, evidentemente, decide di provarci portando la gamba ad altezze degne del salto ostacoli. Centrando in pieno l’avversario, chiaramente. Questo il suo unico highlight. Fate vobis.

Il tweet del match

