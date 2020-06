Juventus-Milan in Diretta Tv e Live Streaming

Il match sarà trasmesso in chiaro dalla Rai, che manderà in onda la partita in diretta su Rai Uno (canale 1 del digitale terrestre e in HD sul canale 501). Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

La diretta scritta

Le probabili formazioni

Coppa Italia, c'è il via libera definitivo: si gioca venerdì e sabato alle 21:00

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Milan (4-3-2-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Paquetà, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli

Juventus-Milan: dove vederla in tv e in Live-Streaming

La gara Juventus-Milan è in programma venerdì 12 giugno con calcio d’inizio alle ore 21:00 (da confermare). Il match sarà trasmesso in chiaro dalla Rai, che manderà in onda la partita in diretta su Rai Uno (canale 1 del digitale terrestre e in HD sul canale 501). Per chi non potesse seguire l’evento davanti al teleschermo sarà disponibile anche la diretta streaming. Gli interessati potranno seguire il match grazie a Rai Play, il servizio di streaming della Rai disponibile tramite il sito web su PC, e tramite applicazione su smartphone e tablet. Eurosport vi garantirà la diretta scritta minuto per minuto.

Semifinali

Andata

Giovedì 13 febbraio MILAN-JUVENTUS 1-1 (61' Rebic; 90' rig. Cristiano Ronaldo) - RIVIVI IL LIVE - REPORT - PAGELLE - MOVIOLA - DICHIARAZIONI

Ritorno (12/13 giugno)

Mercoledì 4 marzo JUVENTUS-MILAN all'Allianz Stadium di Torino ore 20:45 (diretta tv Rai 1) - SEGUI IL LIVE

Finale

mercoledì 13 maggio 2020 allo stadio Olimpico di Roma ore 20:45

Com'era andata nei quarti...

martedì 28 gennaio MILAN-TORINO 4-2 dts (12' Bonaventura; 34' e 71' Bremer; 91' e 107' Çalhanoglu, 108' Ibrahimovic) - REPORT - PAGELLE - DICHIARAZIONI - MOVIOLA

mercoledì 22 gennaio JUVENTUS-ROMA 3-1 (26' Cristiano Ronaldo, 38' Bentancur, 45+2 Bonucci; 50' aut. Buffon) - REPORT - PAGELLE - DICHIARAZIONI - MOVIOLA

Approfondimenti e dichiarazioni

Dalla magia di Ruiz al rigore in extremis di Ronaldo: dove eravamo rimasti con la Coppa Italia?

Coppa Italia, niente supplementari per semifinali e finale. Si andrà direttamente ai rigori

Vincere la Coppa per portare il Milan in Europa: la missione di Pioli per ribaltare il suo destino

Sarri: "Difficile far coesistere Dybala e CR7. Pjanic deve convincersi di essere un top player"

Coppa Italia: 1' di raccoglimento per le vittime del coronavirus e applauso ai medici

