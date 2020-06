Una settimana alla ripresa del calcio italiano, con Juventus-Milan prima e Napoli-Inter poi di Coppa Italia. Il punto dai ritiri con status, novità, e formazioni: un rapido bollettino per capire da dove sono, a sei e sette giorni dal fischio d'inizio, i percorsi di Juventus, Milan, Inter e Napoli.

Sei e sette giorni alla ripresa del calcio in Italia, con la Coppa Italia che farà da prologo alla ripresa del campionato. Semifinali di ritorno fissate, resta da capire a ormai meno di una settimana dal fischio d'inizio come stanno andando i mini-ritiri di Juventus, Milan, Inter e Napoli. Facciamo il punto della situazione dai 4 angoli delle interessate. (A cura di Simone Eterno e Paolo Pegoraro)

Qui Juve: Sarri torna al 4-3-3

In casa Juventus Maurizio Sarri è tornato al lavoro e sul campo dello Juventus Stadium, per ritrovare anche sensazioni e dinamiche degli spazi. La sosta non sembra aver cambiato troppo le carte in tavola, con Sarri che stando alla partitella in famiglia giocata venerdì è tornato al 4-3-3. L’attenzione è inevitabilmente posta verso la mediana, punto tutto sommato critico durante la stagione e che oggi ritrova quasi tutti gli interpreti. Pjanic o Bentancur il regista? Khedira rientra subito? Sono ancora questi i dubbi, anche se le indicazioni a oggi danno l'uruguaiano in cabina di regia e il bosniaco in panca, col tedesco pronto invece al rientro.

Anche perché tutto sommato davanti con i problemi fisici di Higuain, i giochi sono già fatti: Ronaldo, Dybala e Douglas Costa a occupare i 3 slot vacanti. A questo proposito Higuain ha proseguito in giornata con le terapie per recuperare dal problema muscolare, mentre a parte hanno lavorato a livello differenziato Chiellini e il solito Aaron Ramsey. Dunque sarà con ogni probabilità ancora De Ligt a ripartire in difesa vicino a Bonucci. Tra i pali Sarri per i titolari ha usato il 'portiere di coppa' Gigi Buffon. Sul resto la squadra usufruirà domenica di una giornata di riposo. Da lunedì di nuovo via alla preparazione prima dell’appuntamento di venerdì sera allo Stadium dove si riparte contro il Milan dall'1-1 di San Siro.

Qui Milan: 4-3-2-1 e chance per Paquetà

Albero di Natale e rilancio di Paquetà, sono questi i due argomenti che tengono banco in casa Milan a pochi giorni ormai della semifinale contro la Juventus. Pioli starebbe pensando di affidarsi a un 4-3-2-1 di “ancelottiana” memoria costruito attorno ad Ante Rebic, l’uomo che in assenza di Zlatan Ibrahimovic (e Theo Hernandez) sarà chiamato a caricarsi la squadra sulle spalle. Le assenze per squalifica di Ibra – comunque infortunato – Castillejo e Theo Hernandez complicano tremendamente i piani, ma i rossoneri a onor del vero hanno poco da perdere e andranno a Torino per giocarsela senza troppi pensieri.

Possibile il rilancio di Jack Bonaventura in un centrocampo le cui chiavi saranno affidate all’oggetto dei desideri di mercato Bennacer, mentre sono in ribasso le quotazioni dell’acerbo Rafael Leao, possibile sacrificato qualora dal 4-4-2 si passasse effettivamente all’albero di Natale.

Qui Inter: Conte ha provato il 3-4-1-2, sarà davvero novità?

In casa Inter forse le novità più interessanti. Dall’8 maggio infatti, giorno della ripresa delle sedute ad Appiano Gentile, Antonio Conte ha concesso appena tre giorni di riposo ai suoi. Fedele al suo credo di sempre “testa bassa e lavorare”, Conte sta già spingendo al massimo ma sul piano tattico c’è una novità importante. Oltre al consueto 3-5-2, Conte ha lavorato a una versione di 3-4-1-2 che è ovviamente studiata per favorire l’inserimento di Christian Eriksen. Questo modulo è un tentativo di evoluzione del 3-5-2 volto all’integramento del danese nella sua posizione più naturale.

Conte sarà davvero disposto a stravolgere il suo credo oppure si ripartirà dalle sue vecchie certezze, ovvero il 3-5-2? Di certo c’è stato tempo per pensare e in qualche modo provare in questi giorni nuove soluzioni. Dal punto di vista dei singoli invece da valutare solo le condizioni di Vecino e Godin. Il resto della rosa è stata, come sempre sotto Conte, già messa a pieno regime. Perché forse lo stop può aver “favorito” in qualche modo i nerazzurri: arrivato in una fase in cui l’Inter sembrava scarica fisicamente, di solito le partenze sono il ‘forte’ del tecnico salentino: finché non trovò la Juve infatti da agosto a ottobre l’Inter fece 6 vittorie su 6 in campionato. A Napoli servirà partite al massimo per ribaltare lo 0-1 dell’andata.

Qui Napoli: 11 tipo e ipotesi di cambio modulo

Le certezze, Rino Gattuso (ri)parte da quelle. Il tecnico calabrese aveva trovato la proverbiale quadra per il suo Napoli prima della sosta e dunque alla ripresa continuerà a puntare sugli uomini che avevano contribuito al rilancio della squadra in totale crisi d’identità che aveva ereditato dal mentore Carletto Ancelotti. Gattuso dovrà far fronte all’assenza per infortunio di Manolas e medita di lanciare Maksimovic al suo posto: per il resto spazio ai “pretoriani” di Ringhio – a cominciare dal solito Ospina preferito a Meret - con possibili novità, se non negli interpreti, nella disposizione tattica della squadra.

Sì perché il collaudato 4-3-3 potrebbe scivolare verso un 4-1-4-1 con Demme play basso davanti alla difesa e Mertens unico riferimento centrale. Si riparte dallo 0-1 strappato a San Siro grazie a magata di Fabian Ruiz, un bottino cospicuo da gestire: i tifosi non ci saranno, ma l’entusiasmo sì. Questa squadra ha voglia di stupire e può contare su una formazione-tipo, non esattamente un dettaglio di poco conto.

