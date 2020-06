Il calcio italiano, dopo la lunga pausa dovuta al Covid-19, riaccende le luci e le formazioni del nostro campionato si preparano a una ripresa frenetica, fatta di partite ogni tre-quattro giorni. L'Inter di Conte ricomincia dal San Paolo e dalla Coppa Italia: da ribaltare, nella semifinale di ritorno, c'è lo 0-1 dell'andata. Cos'è cambiato in casa nerazzurra? Scopriamo novità e uomini chiave.

Finalmente si riparte! Il calcio italiano, dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia di Covid-19, riaccende le luci e le formazioni del nostro campionato si preparano a una ripresa frenetica, fatta di partite ogni tre-quattro giorni. L'Inter di Conte ricomincia dal San Paolo e dalla Coppa Italia: da ribaltare, nella semifinale di ritorno, c'è lo 0-1 dell'andata.

La formazione prima della sosta

Coppa Italia Una settimana alla Coppa Italia: ecco come stanno Juventus, Milan, Inter e Napoli 06/06/2020 A 19:22

Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva (74' Gagliardini), Vecino, Brozovic, Barella (59' Eriksen), Young; Lukaku (77' Sanchez), Lautaro Martinez. Con questa formazione i nerazzurri persero 2-0 allo Stadium a porte chiuse contro la Juventus, nell'ultima uscita prima dello stop forzato, lo scorso 8 marzo.

Play Icon WATCH Lukaku: "Un sogno essere all’Inter, Ronaldo e Adriano i miei idoli" 00:01:10

Padelli; Skriniar (46' D'Ambrosio), de Vrij, Bastoni; Moses (74' Sanchez), Barella, Brozovic, Sensi (66' Eriksen), Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. Questo è stato lo schieramento visto, invece, all'andata contro i partenopei. Dopo le fatiche psicofisiche della rimonta nel derby, Conte si affidò al turnover pagando dazio in Coppa Italia.

Infortuni/squalifiche/rientri

Conte dovrebbe avere quasi tutti a disposizione per la trasferta del San Paolo. Non ci sono squalificati (Padelli lo sarà contro la Samp nel recupero di Serie A), mentre Bastoni e de Vrij sono tornati a lavorare parzialmente in gruppo e in settimana dovrebbero essere totalmente recuperati. Qualche giorno in più, invece, servirà a Godin. Resta poi da monitorare la situazione di Vecino che convive con un ginocchio infiammato. Insomma, le uniche notizie negative arrivano dagli uruguaiani.

Play Icon WATCH Handanovic, Brozovic e compagni all'allenamento dell'Inter 00:00:27

L'uomo più atteso

Senza dubbio Eriksen. Dopo un inizio un po' deludente, soprattutto per una difficile collocazione tattica nel 3-5-2 di Conte, il danese sarà l'uomo in più per i nerazzurri. Arrivato a gennaio Eriksen, recordman di assist in Premier con il Tottenham, potrebbe rendere meno scontato il gioco dell'Inter. Magari entrando a gara in corso e piazzandosi dietro le punte ma vederlo titolare al San Paolo non sarebbe una sorpresa. Il 3-5-2 nerazzurro, che in avvio di campionato ha sbalordito la Serie A, è diventato prevedibile. Sabato sera Brozovic avrà bisogno di più aiuti (magari da Barella), la palla dovrà girare più velocemente e i lanci lunghi dovranno essere limitati al massimo nella gabbia che costruirà Gattuso. A Eriksen il compito di accendere la scintilla.

Play Icon WATCH Conte: "Eriksen così così? Ho forzato il suo inserimento, ma ha qualità ed esperienza importanti" 00:01:34

Novità tattiche

Il 3-5-2 è un credo da cui non si può prescindere per Conte. Attenzione, però, alla variabile dei cinque cambi: Eriksen, Godin, Sanchez, Vecino e Moses potrebbero essere le mosse a gara in corso, anche se ci saranno al massimo tre finestre nelle quali poter effettuare le sostituzioni in modo da evitare perdite di tempo.

Play Icon WATCH 5 cambi, proteste a distanza, spogliatoi divisi: ecco come la Serie A ripartirà dal 20 giugno 00:02:03

L'unica variabile è il 3-4-1-2, un'evoluzione del 3-5-2 studiata dal tecnico salentino proprio per favorire le caratteristiche dell'acquisto di gennaio.

Casi di mercato

Il mercato ruota attorno a Lautaro, ormai tutti i giorni protagonista di un'operazione in uscita che sembra solo questione di tempo. Il patto è chiaro a tutti. Il Toro ha detto sì al Barcellona, ma intanto ha promesso ad Antonio Conte di dare tutto per l'Inter fino a quando non lascerà Milano. E in questo senso, proprio Lautaro sarà come sempre protagonista, in tandem con Lukaku: insieme hanno composto una coppia devastante e Conte si aspetta risposte fin da subito in linea con il loro valore. Per pensare a Messi c'è tempo...

Fuori forma

Finora in nerazzurro si contano 15 presenze complessive in tutte le competizioni per Alexis Sanchez, con il bottino di un gol e tre assist (di cui uno in Champions League) in 596' totali: numeri non da lui, che però in questa fase di inusuale 'seconda preparazione' sta stupendo Antonio Conte e i compagni per la grande voglia di spaccare il mondo e la brillante forma fisica. Il suo miglior momento è stato interrotto definitivamente dallo scontro con lo juventino Cuadrado nell’amichevole con la Colombia e dal successivo crack rimediato ad Alicante:

"È stato infortunato per tanto tempo, ma prima aveva fatto bene: penso a Barcellona e alla gara con la Samp, lì avevo rivisto il Sanchez delle migliori stagioni a Udine e Londra - ha sottolineato Ausilio nella recente intervista rilasciata a Sky Sport -. Ha avuto poco tempo, ora ha la possibilità di dimostrare il suo valore e poi prenderemo una decisione con lui".

Come ha fatto vedere più volte in carriera, il Niño va a caccia del riscatto, in tutti i sensi: a livello personale e sul piano del cartellino, opzione che l’Inter potrebbe prendere in seria considerazione in caso di nuova esplosione.

Play Icon WATCH Come cambia l'Inter se dovesse acquistare Edinson Cavani 00:01:50

Serie A Dries Mertens dice no all'Inter e resta al Napoli: contratto rinnovato fino al 2022 05/06/2020 A 18:38