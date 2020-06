La critica del Viceministro Sileri: "I festeggiamenti del Napoli in piazza dovevano essere vietati"

Napoli football fans celebrate the victory of the Italian Cup, won 4 to 2 against Juventus, in Plebiscito square.

Dopo la pesante accusa dell'OMS, arrivano anche le parole del viceministro della Salute e del CTS a sottolineare l'incoscienza nei comportamenti dei tifosi del Napoli, ritrovatisi a migliaia e senza dispositivi di sicurezza per festeggiare la Coppa Italia in Piazza Garibaldi.

Le immagini dei 5.000 tifosi ritrovatisi in Piazza Garibaldi per festeggiare il successo del Napoli in finale di Coppa Italia continuano a far discutere. Nella giornata di giovedì, il professor Ranieri-Guerra, direttore generale aggiunto dell'OMS e componente del comitato tecnico-scientifico a supporto del Ministro della Salute, aveva bollato i festeggiamenti in piazza come "sciagurati", parole riprese oggi, venerdì 19 giugno, da Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, in un'intervista rilasciata a Radio Uno.

Non avrei utilizzato un termine così duro come 'sciagurati', ma sicuramente è stata una cosa che non sarebbe dovuta accadere. I festeggiamenti e gli assembramenti sarebbero dovuti essere vietati. I tifosi sarebbero dovuti restare a distanza con le mascherine.

La mano pesante del CTS: "Situazioni disgustose"

Alle parole di Sileri sono seguite quelle di Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani e membro del CTS per l'emergenza Covid-19, impostate su una linea più dura, in accordo con il collega Ranieri-Guerra. Ecco un sunto dell'intervista riportata dal Fatto Quotidiano.

"Queste situazioni sono disgustose. È vero che Napoli è un'area in cui il virus circola poco, ma ciò non toglie che continui a circolare. In questa piazza c'erano 5.000 persone, tutte attaccate e senza mascherine. Questo non deve accadere. Se riaprire lo sport significa creare assembramenti, bisogna riflettere, perché non risponde al senso di responsabilità. Non amo il calcio, e ritengo che sia in ogni caso una fonte di pericolo come i funerali e le manifestazioni pubbliche".

Salvini vuole riaprire gli stadi? È ancora troppo presto...

Sia Sileri che Ippolito sono concordi con la strategia di temporeggiamento sulla riapertura parziale degli stadi, invocata invece da Matteo Salvini.

"È troppo presto - il commento di Sileri -. Servono ancora due o tre settimane di monitoraggio".

"Non mi pare il caso - la risposta di Ippolito -. In Piazza Garibaldi c'erano 5.000 persone e sono già un problema. Il virus circola, come dimostrano i dati della Lombardia".

