Un tecnico spaesato e lontano anni luce dalla mentalità Juve non basta per spiegare il lento declino dei bianconeri: giocatori poco incisivi, un mercato lasciato all'improvvisazione e un gruppo incapace di gestire l'imprevisto del Coronavirus: su chi ricadono queste ulteriori responsabilità?

Numeri e statistiche lo decretano palesemente: una Juve così debole non la si vedeva da tempo. E forse non eravamo nemmeno abituati a vedere un Sarri così in difficoltà. Che una sua squadra non segnasse alcun gol per due partite consecutive non succedeva dal 2016: era il suo primo anno a Napoli, e la squadra partenopea perse contro Juventus e Villareal per 1-0 durante la striscia di gare tra il 13 e il 18 febbraio. Dopodiché il suo calcio si trasformò in un’opera raffinata e spumeggiante, fatta di possesso e tanti gol. Ma il possesso palla espresso dalla Juventus di quest’anno è sterile e fine a sé stesso. È il risultato di una dissonanza tra due filosofie calcistiche, di un rapporto mai sbocciato tra il tecnico ex-Napoli e il collettivo bianconero.

Un organico inadeguato

Al risveglio dalla sconfitta in Coppa Italia, i tifosi juventini dovranno chiedersi: ma è solo colpa di Sarri? Perché sebbene nella serata romana il gruppo bianconero sembrasse soffrire della mancanza di una guida salda e autorevole, molte responsabilità ricadono sui giocatori che si ritrovano la palla tra i piedi e sulle decisioni chiave della dirigenza. In pochi, all’inizio dell’estate scorsa, avrebbero avuto il coraggio di immaginare un Danilo battere il rigore in una finale di coppa al posto di un Cancelo; e in pochi, dopo anni di prove sotto la media, avrebbero immaginato un Bernardeschi ancora al centro del progetto tecnico. O un Cuadrado adattato a terzino per sopperire all’incapacità di trovare i pezzi adeguati sul mercato in quella posizione. O un Emre Can ostracizzato dalla dirigenza e sostituito con i talenti anemici (e costosi) di Rabiot e Ramsey. La Juventus è forse la squadra che si è mossa di più in un periodo di fermo causato dal Coronavirus: giocatori latitanti, indecisi e fuori forma. Una mancanza di organizzazione che si è rivelata fatale non solo nella partita di ieri, ma in tutti gli altri momenti topici della stagione: dalla Supercoppa persa con la Lazio (ormai diventata bestia nera) alla debacle contro il Lione agli ottavi di Champions.

È una Vecchia Signora goffa, sfilacciata a centrocampo, dove le prestazioni opache di Pjanic e Matuidi affossano ogni tipo di sforzo e intensità offerti da Bentancur. Dunque, non è solo un problema legato a Sarri, ma è legato all’effettiva qualità degli interpreti che ha a disposizione, la loro gestione e selezione. Ed è qui che forse bisognerebbe commentare l’operato di Paratici, che in pochi anni ha assemblato una squadra caratterizzata da equilibri precari, acquistando giocatori dando precedenza alle condizioni economiche ad essi legate piuttosto che alla funzionalità dei giocatori stessi al progetto di un allenatore alienato.

Una prestazione condizionata dalla paura

Ma sarebbe tuttavia ingiusto emettere questi giudizi senza considerare la variabile determinante alla radice di una prestazione talmente opaca: la pausa per Coronavirus ha influito non solo sulla lucidità dei giocatori (che faticavano come non mai ad arrivare in porta) ma anche sulla tattica scelta da Sarri. Una squadra priva di ossigeno l’ha costretto a bloccare la palla sulla linea di centrocampo, annullando ogni movimento in profondità dei propri attaccanti e di Ronaldo in primis. Una Juventus statica proprio a causa del timore di scommettere sulla propria incerta forma fisica: l’abbiamo notato confrontando la compattezza difensiva del Napoli e le maglie larghissime dei bianconeri ogni volta che i partenopei cercavano di controbattere alla loro macchinosa manovra.

In poche parole, il classico gioco alla Sarri non si sarebbe mai potuto adeguare ad uno scenario post-Covid, e il tecnico bianconero ha dimostrato per l'ennesima volta una certa prevedibilità nonchè incapacità ad adeguare il suo gioco a seconda del contesto. È perciò prematuro accusare Cristiano Ronaldo, che sebbene in una forma fisica carente ha avuto pochissimi spazi, passaggi o cross per concretizzare il suo talento. Il portoghese è forse il più consapevole dell’approccio sbagliato alla gara, e della pessima gestione collettiva che ha portato a tale scelta.

Rischi e soluzioni

Secondo il Corriere della Sera, la panchina di Sarri sarebbe già in bilico e si prospetterebbe un esonero a fine stagione. Il fantasma di Gigi Maifredi e di quel naufragio nella stagione 1990-1991 è tornato a tormentare la Continassa. Un dietro front così repentino sarebbe un caso inedito nella storia della presidenza di Andrea Agnelli alla Juve. Tuttavia, parlare di esonero in questo momento di instabilità generale ci sembra ancora prematuro, anche perchè la stagione è ancora lunga, e perchè non si intravede alcuna alternativa di livello per rilevare la sua panchina. Ci pare del tutto probabile invece, che le richieste di Agnelli e Nedved nei confronti di Sarri diventeranno più stringenti, per portarsi a casa il campionato (che blinderebbe almeno per questa stagione la posizione del tecnico ex Napoli) e avviare una fruttuosa corsa in Champions.

Ma è chiaro che la Juventus potrà prevenire altri passi falsi solamente lavorando sulla comunicazione tra allenatore e dirigenza. Sarri ha bisogno di una squadra adeguata ai suoi principi tattici, tuttavia non si preoccupa (o non gli è concesso) di indirizzare il mercato bianconero secondo le sue esigenze. Voci insistenti avvicinano Pogba alla Juve: presupponendo che si tratti di un investimento economico "impegnativo" per questi tempi, la qualità del francese risolverebbe molti problemi nel settore di campo più dolorante. Poi esuberi, esuberi e ancora esuberi: Paratici dovrà trovare l'autorità e l'ingegno per piazzare sul mercato i molti (troppi) pezzi indesiderati che attualmente popolano l'organico bianconero.

