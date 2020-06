La Juventus torna allo Stadium 89 giorni dopo: allenamento e partitella serale

Ora lo possiamo dire, la Juventus è tornata nella sua casa, l'Allianz Stadium di Torino dopo quell'ultima volta contro l'Inter in campionato.

Dopo la bellezza di 89 giorni (!) di distanza dall'ultima volta la Juventus "torna a casa" per un allenamento serale culminato con la classica partitella, il tutto ripreso dalle telecamere del canale ufficiale del club

Fervono i preparativi per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan: il 12 giugno è dietro l'angolo ed è tempo di aumentare l'intensità dopo lo stop forzato causa emergenza Covid-19. I bianconeri dovranno difendere il prezioso 1-1 dell'andata a San Siro.

Per la cronaca, se così si può dire, la partitella "in famiglia" è terminata 0-0: due tempi di mezz'ora avari di gol, buoni per cominciare a riempire il serbatoio.

