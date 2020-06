La Juventus Under 23 vince il suo primo trofeo: Ternana ko 2-1, è Coppa Italia Serie C

Hamza Rafia - Juventus Under 23-Ternana - Finale Coppa Italia Serie C 2019-2020 - Getty Images

La squadra di Pecchia trionfa in rimonta sugli umbri grazie ai gol di Brunoni (su rigore) e Rafia, dopo il vantaggio iniziale di Mammarella. Primo titolo per la squadra bianconera, nata due anni. Con il successo, inoltre, l'Under 23 juventina accede direttamente ai playoff per la promozione in Serie B.

Primo trofeo per la Juventus Under 23! La prima “Seconda squadra” italiana, nata due anni fa, ha centrato la vittoria della finale di Coppa Italia di Serie C, superando per 2-1 la Ternana. Sugli spalti del Dino Manuzzi di Cesena erano presenti quasi tutti i dirigenti della società bianconera, in primis Fabio Paratici (ad) e Federico Cherubini (responsabile del settore giovanile della Juventus). Con la vittoria, inoltre, la squadra di Fabio Pecchia accede direttamente ai playoff per la promozione alla prossima Serie B.

La cronaca

A passare in vantaggio però è la Ternana con un bel calcio di punizione di Mammarella che dopo 5 minuti supera Nocchi. Non si fa attendere la risposta dei bianconeri che al 12' pareggiano i conti con Brunoni su calcio di rigore, rigore da lui stesso procurato dopo l'imbeccata di Del Sole. Il gol ravviva la Juventus che cerca a più riprese il vantaggio, ma Del Sole colpisce la traversa di testa. Partipilo si mangia comunque il pari da due passi e nel recupero del primo tempo, ecco arrivare il 2-1 juventino con Rafia.

Nella ripresa ancora chance Juventus, ma Wesley si mangia subito un'occasione per il tris. Dall'altra parte è Nocchi ad evitare la doppietta di Mammarella, che ci aveva provato ancora su calcio di punizione. La Ternana resta in 10 nel finale per l'espulsione di Defendi, ma la squadra di Pecchia non riesce a chiudere la partita. Si arriva comunque al 90' e la Juventus Under 23 può festeggiare il suo primo trofeo nella storia.

Tabellino

Ternana-Juventus 1-2

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Russo, Celli, Mammarella (88' Damian); Paghera (81' Furlan), Palumbo, Verna (60' Defendi); Partipilo (81' Marilungo); Ferrante, Vantaggiato (60' Salzano). All. Fabio Gallo

Juventus (4-2-3-1): Nocchi; Di Pardo (80' Beruatto), Alcibiade, Coccolo, Frabotta; Fagioli (80' Peeters), I.Touré; Del Sole (46' Wesley), Rafia (65' Zanimacchia), Marchi; Brunori (58' M.Portanova). All. Fabio Pecchia

Marcatori: 5' Mammarella (T); 12' rig. Brunori (J), 45+1 Rafia (J)

Ammoniti: 45+1 Palumbo, 52' Di Pardo, 61' Fagioli, 78' Defendi, 80' Salzano, 89' M.Portanova, 90+1 Damian

Espulsi: 83' Defendi (T)

